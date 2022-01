OL Mercato : Direction la Premier League pour Rudi Garcia ?

Publié par Ange A. le 17 janvier 2022 à 09:32

Alors que son nom a circulé du côté de l’Italie ces dernières heures, Rudi Garcia pourrait finalement rejoindre l’Angleterre cet hiver.

Rudi Garcia sur la shortlist d’un club anglais

Suite au limogeage d’Andriy Shevchenko au Genoa, Rudi Garcia a été cité parmi les candidats à la succession de l’Ukrainien. Mais l’ancien coach de l’Olympique Lyonnais et de Marseille ne devrait pas rebondir sur le banc d’Il Grifone. L’Allemand Bruno Labbadia est en pole pour remplacer l’ancien buteur de l’AC Milan sur le banc de l’avant-dernier de Serie A. Alors que cette piste se referme pour le technicien de 57 ans, son nom est associé à un autre mal classé, cette fois en Premier League. Selon les informations de Sky Sports, l’ancien entraîneur de Lyon ferait partie de la shortlist d’Everton, actuel 16e du championnat anglais.

Garcia pour remplacer Benitez à Everton ?

Les Toffees se sont séparés de Rafael Benitez après leur nouvelle défaite contre Norwich City (2-1). Le nom de Rudi Garcia avait déjà été évoqué en Angleterre pour prendre la succession d’Ole Gunnar Solksjaer à Manchester United. Depuis son départ de Lyon l’été dernier, il est retourné dans les médias en tant que consultant de Canal+. Outre l’ancien coach de l’OL, la source dévoile que le pensionnaire de Goodison Park aurait d’autres cibles pour succéder au technicien espagnol.

Libre depuis son départ de Chelsea, Frank Lampard serait notamment pisté. Comme la légende des Blues, Wayne Rooney actuellement sur le banc de Derby County en Championship serait dans les petits papiers des Toffees. Le coach de Brighton Graham Potter serait également ciblé. Idem pour Roberto Martinez, actuel sélectionneur de la Belgique et ancien manager d’Everton entre 2013 et 2016. Adjoint de Carlo Ancelotti et puis de Benitez, Duncan Ferguson pourrait assurer l’intérim jusqu’à la fin de saison.