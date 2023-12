Dans un entretien accordé au Corriere dello Sport, le président du SSC Naples, Aurelio De Laurentiis, a dit tout ce qu’il pense de Luis Enrique, coach du PSG, ainsi que son ancien entraîneur Rudi Garcia.

Mercato PSG : Luis Enrique a préféré l’argent au Napoli

À la recherche d’un nouvel entraîneur suite au départ de Luciano Spalletti en fin de saison passée, Aurelio De Laurentiis était tout proche de trouver un accord avec Luis Enrique pour occuper le banc du SSN Naples. Mais le technicien espagnol a changé d’avis à la dernière minute, préférant rejoindre le Paris Saint-Germain. Interrogé par le Corriere dello Sport, le président du club italien confirme avoir « parlé avec Luis Enrique pendant 3 jours. » Les deux parties avaient « quasiment trouvé un accord en juin », mais ensuite, l’ancien coach du FC Barcelone « a refusé, car il voulait un énorme salaire » avec l’intérêt du PSG. Finalement, Rudi Garcia avait obtenu le poste, mais là encore, Aurelio De Laurentiis regrette énormément le choix de l’ex-entraîneur de l’Olympique de Marseille pour l’après-Luciano Spalletti.

Aurelio De Laurentiis regrette son choix pour Rudi Garcia

Toujours dans la même interview, le président des Partenopei est revenu sur le choix de Rudi Garcia pour diriger son équipe. Et le moins que l’on peut dire, c’est qu’Aurelio De Laurentiis regrette la nomination du technicien français, qui n’est resté que trois mois à la tête de la formation napolitaine. « J’ai compris que c’était une erreur de casting dès sa présentation. J’aurais dû faire un coup de théâtre et dire : le voilà présenté, mais maintenant il s’en va. Car une personne qui arrive et dit : « moi, je ne connais pas le Napoli, je n’ai pas vu un match ». J’aurais dû comprendre », explique De Laurentiis.