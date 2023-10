Moi c'est Alexis Kouahio, je suis un passionné de sport en général et de Football en particulier, j’ai nourri, tout petit, le rêve de devenir footb...

Parti de l’OM cet été, Igor Tudor pourrait rebondir dans un autre championnat dans les prochains jours. Une destination inattendue se précise pour le technicien croate.

Mercato OM : Igor Tudor vers le Besiktas en Turquie

Libre depuis sa démission de l’OM en juin 2023, Igor Tudor est tout proche de trouver un nouveau club. Et contre toute attente, il pourrait reprendre du service en Turquie et non en Italie où il a repoussé l’offre de Salernitana, à en croire le journaliste Ignazio Genuardi. Selon les informations de Germanijak, l’ancien entraineur de l’Olympique de Marseille s’est rapproché de la Turquie ces dernières heures. Il est convoité par le Besiktas d’après la source, alors que son nom circule également à Naples pour prendre la place de Rudi Garcia, menacé de limogeage.

Le média croate assure que les négociations engagées entre Igor Tudor et l’emblématique club turc devaient déboucher sur un accord. Son arrivée à Istanbul serait en bonne voie, puisque la source apprend que deux membres de son staff, précisément le préparateur physique, Hari vukas, et son adjoint, Toni Modric, sont en Turquie pour préparer le terrain.

Les Aigles Noirs sans entraineur

Le coach de 45 ans a l’avantage de connaitre le championnat turc. Il y avait déjà dirigé à Karabükspor (2016-2017) et Galatasaray (2017). Pour rappel, Besiktas a viré Şenol Güneş pour insuffisance de résultats. Le club est donc sans entraineur à présent. Pour l’heure, c’est l’ancien buteur du LOSC, Burak Yilmaz (38 ans), qui assure l’intérim. Les Aigles Noirs sont certes 4es au classement de la Süper Lig, mais ils ont un retard de 8 points sur le leader, Fenerbahçe, après 8 journées de championnat. Et Şenol Güneş l'a payé cash !