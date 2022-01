OGC Nice Mercato : Un cadre de Nice veut prolonger son contrat

Publié par ALEXIS le 17 janvier 2022 à 15:13

En fin de contrat en juin 2022, Dante a une idée claire sur son futur à l’ OGC Nice. Au micro de Prime Video, il a annoncé la couleur.

OGC Nice : Dante demande la prolongation de son contrat

Victime d’une grave blessure (rupture d'un ligament croisé du genou gauche) contre Angers SCO, le 1er novembre 2020, Dante n’avait plus joué avec l' OGC Nice jusqu’à la fin de la saison 2020-2021. Toutefois, le club azuréen avait prolongé son contrat qui doit expirer en juin 2021. La direction du Gym, qui avait fait la promesse au défenseur central avant sa blessure, avait tenu sa parole. Ainsi, le contrat de ce dernier avait été prolongé le 18 décembre 2020 jusqu’au 30 juin 2022.

À quelques mois de cette échéance, Dante a dévoilé son avenir. Il veut poursuivre son aventure avec l’ OGC Nice. « J’en ai envie bien sûr », a-t-il lâché à 5 mois de la fin de son bail. À 38 ans passés, le Brésilien ne songe pas à la retraite. « Je suis prêt à continuer à jouer, j’ai vraiment envie de continuer à m’éclater sur le terrain », a-t-il indiqué.

Le défenseur brésilien a un plan pour convaincre Galtier

Toutefois, il lui sera difficile de rester dans l’équipe de Christophe Galtier, dont le projet est orienté vers de jeunes joueurs talentueux et prometteurs. Dante le sait bien et il a lâché un indice qui confirme la tendance du coach de l’ OGC Nice : « Nous n’avons pas encore discuté. » En effet, aucune proposition de prolongation de contrat n’a été formulée jusqu’ici à l’ancien joueur du Bayern Munich (2012-2015). Mais l’arrière du Gym a un plan pour faire bouger les lignes et convaincre Galtier d'ici la fin de la saison.

« C’est à moi de prouver chaque week-end que je suis encore performant, et les convaincre de me proposer un nouveau contrat », a-t-il lâché. Pour rappel, Dante est arrivé au Gym en août 2016. Il est donc dans sixième saison consécutive sous le maillot des Rouge, Noir et Blanc.