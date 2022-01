OGC Nice Mercato : Après Kamara, Galtier annonce d'autres départs

Publié par ALEXIS le 13 janvier 2022 à 04:24

Christophe Galtier a fait un point sur le mercato de l’ OGC Nice, en conférence de presse avant le match contre le FC Nantes, vendredi.

OGC Nice Mercato : Galtier ouvert aux départs cet hiver

L’ OGC Nice a transféré Hassane Kamara à Watford FC en Premier League, le 4 janvier dernier, contre une indemnité de 4 M€. Le lendemain du transfert de l’arrière gauche ivoirien, le Gym a recruté Jordan Amavi (27 ans) pour remplacer ce dernier, poste pour poste. Le défenseur de l’OM est prêté avec option d’achat à l’équipe de Christophe Galtier. Le club azuréen ne va pas s’arrêter à ces deux transactions. L’entraîneur niçois a confirmé des arrivées ou des départs, face aux médias, ce mercredi.

« Il faut toujours du monde. Après, il ne faut pas d’embouteillage […]. Ce qu’il va se passer d’ici la fin du mercato, personne ne le sait », a indiqué le coach de l’ OGC Nice dans un premier temps. « Si des joueurs veulent partir, car ils sont malheureux, il faut être à l’écoute. On ne peut pas tout accepter, mais on peut écouter et comprendre la position des uns et des autres », a annoncé Christophe Galtier.

Le coach du Gym veut dégraisser son effectif

En effet, les Aiglons sont disposés à dégraisser leur effectif pendant ce mercato hivernal. Leur entraîneur insiste sur le départ des joueurs en manque de temps de jeu. « Vous avez toujours dans un vestiaire des gens qui sont malheureux. […] Ceux qui ne jouent pas sont hyper malheureux. Moi, je n’aime pas voir les joueurs malheureux. S’il faut savoir composer avec la concurrence ? C’est ça aussi le métier. C’est un métier difficile où on est confronté à la concurrence en interne et à l’adversité quand on est dans la compétition », a expliqué Christophe Galtier.

En Ligue 1, l' OGC Nice est 2e derrière le PSG et devant l'OM avec 36 points.