Stade Rennais : L’annonce-choc de Florian Maurice sur le Mercato

Publié par JEAN-LUC D le 18 janvier 2022 à 02:11

Plus de deux semaines après l’ouverture du mercato hivernal, Florian Maurice, directeur sportif du Stade Rennais, a dévoilé son agenda.

Florian Maurice : « à priori, on ne bougera pas »

De passage sur Twitch, Florian Maurice a été interrogé sur l’actualité du Stade Rennais. Le directeur sportif du SRFC a notamment évoqué le marché hivernal du club breton. Le dirigeant français de 47 ans a ainsi annoncé publiquement qu’il pourrait ne pas y avoir de mouvements durant ce mois de janvier.

« À priori, on ne bougera pas. Il faudrait vraiment qu’il y ait des évènements très particuliers pour qu’on soit amenés à bouger pendant ce mercato. Mis à part ceux partis à la CAN, qui vont revenir au maximum le 6 février, on ne bougera pas. Peut-être des prêts de jeunes joueurs d’ici la fin du mercato, mais on est préparés par rapport à ça », a expliqué Florian Maurice.

Actuellement 4e de ligue 1, les Bretons réalisent un bon début de saison sous les ordres de Bruno Genesio, qui compte sur son groupe pour terminer la saison. Si son directeur sportif assure qu’il n’y aura pas de mouvements, le coach des Rouge et Noir entend bien conserver ses éléments.

Stade Rennais Mercato : Genesio tranche pour Guirassy

Double buteur lors du festival face aux Girondins de Bordeaux (6-0), dimanche, Serhou Guirassy suscite l’intérêt de plusieurs clubs, dont l’AS Saint-Étienne. À la recherche d’un avant-centre pour la deuxième moitié de saison, Pascal Dupraz, le nouvel entraîneur des Verts, a jeté son dévolu sur le Rennais de 25 ans pour oublier Jean-Philippe Mateta bloqué à Crystal Palace par Patrick Vieira. Mais Bruno Genesio compte sur Guirassy pour les six prochains mois et a tenu à le faire savoir à l’ASSE.

« Pour l’instant, il n’y a aucune volonté de se séparer de Serhou », a brièvement répondu l’entraîneur du SRFC, qui a répondu par l’affirmative à la question de savoir si la porte était fermée. Si aucun renfort n’est attendu, Genesio refuse également de se séparer des présents dans son groupe actuel.