Stade Rennais : OM, Bruno Genesio règle ses comptes avec Longoria

Bruno Genesio, le coach du Stade Rennais, est revenu sur une polémique lancée il y a quelques mois par Pablo Longoria, le boss de l’OM.

Actuel 3e de Ligue 1 Uber Eats, le Stade Rennais affronte le FC Lorient ce samedi en 32es de finale de la Coupe de France. En marge de cette rencontre, Bruno Genesio s’est exprimé dans les colonnes de So Foot. L’entraîneur de Rennes a notamment été invité à s’exprimer sur les compétences des coachs locaux. Interrogé sur le sujet il y a quelques mois, Pablo Longoria s’était montré critique envers les entraîneurs français. « En France, il n’y a pas de modèle français du jeu. Objectivement, si l’on analyse l’ensemble du globe, c’est l’un des pays qui exportent le moins de coachs. Ils ne vendent pas d’idées collectives », confiait le président de l’Olympique de Marseille à El Pais. Des propos battus en brèche par l’entraîneur du SRFC.

Une douloureuse piqûre de rappel à Longoria

Dans sa sortie, Bruno Genesio a notamment rappelé que Jorge Sampaoli a frôlé la correctionnelle avant l’arrêt du match entre Nice et Marseille en août. « Je crois qu’en début de saison, lors du match à Nice, heureusement que le match est arrêté, parce que l’OM se faisait bien malmener par un coach français qui a quelques idées collectives, non ? », a-t-il souligné avant de glisser un tacle à Pablo Longoria. « Dire que les entraîneurs français n’ont pas d’idées et que les étrangers ont la science infuse, je trouve ça débile », a ajouté le coach du Stade Rennais qui s’est tout même incliné (2-0) contre le club phocéen, actuel dauphin du PSG.