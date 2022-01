LOSC Mercato : C'est fait, Lille boucle une énorme signature !

Publié par ALEXIS le 19 janvier 2022 à 14:04

Alors que Yusuf Yazici est prêté au CSKA Moscou en Russie, le LOSC a recruté gratuitement Hatem Ben Arfa pour un contrat de six mois.

LOSC Mercato : Lille s’offre Hatem Ben Arfa pour 6 mois

Libre de tout contrat depuis son départ de Bordeaux en mai 2021, Hatem Ben Arfa rebondit au LOSC, jusqu'à la fin de la saison 2021-2022. Son transfert dans les tuyaux depuis quelques jours a été officialisé par le club nordiste ce mercredi 19 janvier, dans un communiqué officiel. L’ancien tricolore (15 sélections, 2 buts) est la première recrue hivernale de Lille OSC, après les départs de Jonathan Ikoné, Yusuf Yazici et Yves Dabila. Dans la foulé de sa signature officielle, le polyvalent attaquant s'est confié : « Je suis très heureux de rejoindre aujourd’hui le LOSC. C’est une équipe qui a montré beaucoup de très belles choses cette saison, et évidemment l’année dernière avec un titre de Champion de France.

Ce sera un grand plaisir pour moi de porter le maillot lillois au Stade Pierre Mauroy. […] C’est un honneur pour moi de pouvoir relever ce défi, avec la volonté avant tout d’aider le groupe et le club à atteindre leurs objectifs. Je me sens très bien et je suis très impatient de retrouver la compétition. »

Quel est l'état physique de Ben Arfa ?

Il faut dire que la question qui se pose en ce moment est celle sur l’état physique d’Hatem Ben Arfa. Il n’a plus joué de match depuis près de 9 mois et doit évidemment travailler dur pour retourner du rythme. « De ce qu’on a vu de lui, il est ''fit'' (en bonne forme) », a rassuré Jocelyn Gourvennec. Il faut dire que l’ancien parisien s’entraînait certes individuellement avec un préparateur, mais ce n’est pas suffisant pour remplacer l’intensité d’un entraînement collectif ou encore le rythme soutenu d’un match.

Le dernier match disputé par Ben Arfa remonte au 2 mai 2021 avec Bordeaux. Toutefois, il débarque au LOSC avec son expérience du haut niveau, grâce à ses passages à l’OL, OM, Newcastle (Premier League), Hull City, OGC Nice, Paris Saint-Germain, Stade Rennais, Real Valladolid (Espagne) et naturellement chez les Girondins. Un joli coup donc pour Olivier Létang qui n'a pas déboursé le moindre euro pour s'attacher les services de HBA.