LOSC Mercato : L’Atlético Madrid en pince pour un défenseur

Publié par Thomas G. le 21 janvier 2022 à 12:37

L’Atlético Madrid est intéressé par le latéral gauche Reinildo du LOSC. Le champion de France est en fin de contrat en juin prochain.

LOSC Mercato : Reinildo sur le départ

Reinildo est sous contrat avec le LOSC jusqu’en juin 2022. Le latéral gauche mozambicain de 28 ans se rapproche de la sortie. Son avenir dans le Nord semble compromis. Il a refusé toutes les propositions formulées par Olivier Létang. Sous la houlette de Christophe Galtier, le latéral gauche s’est révélé et est devenu l’un des meilleurs latéral gauche du championnat français. Pour éviter un départ libre l'été prochain, les Lillois sont ouverts à une vente ce mois-ci.

Reinildo, étincelant la saison dernière, est l’un des seuls joueurs a gardé son niveau cette année. Il a été un élément clé de la qualification du LOSC en 8e de finale de la Ligue des champions. Le natif de Beira qui fête ses 28 ans aujourd’hui est à un moment clé de sa carrière. D’apprès Ekrem Konur, le LOSC est en discussion avec l’Atlético Madrid.

L’Atlético Madrid lance sa reconstruction

Les Colchoneros sont en grande difficulté cette saison. Après avoir remporté la Liga espagnole l’an dernier devant le Real Madrid, les champions d’Espagne sont distancés en championnat cette saison. Diego Simeone est contesté dans la capitale espagnole, son équipe doit se régénérer et a besoin de sang neuf.

De plus, El Cholo a besoin de joueur compatible avec le style de jeu propre à l’Atlético Madrid. Ce style de jeu atypique, qui a permis aux Colchoneros de remporter deux titres d’Espagne et de jouer deux finales de Ligue des Champions. Simeone cherche un suppléant à Renan Lodi et a jeté son dévolu sur la latérale gauche du LOSC. Les Lillois ont déjà perdu Ikoné et Yacizi et vont devoir se préparer à perdre un troisième champion de France.