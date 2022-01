LOSC Mercato : Yusuf Yazıci, les dessous de son transfert dévoilés

Publié par ALEXIS le 20 janvier 2022 à 09:36

Prêté au CSKA Moscou, Yusuf Yazıci pourrait revenir au LOSC selon les révélations sur des détails de son contrat avec le club russe.

LOSC Mercato : L'option d'achat de Yusuf Yazıci serait de 12 M€

Le LOSC a officialisé le départ de Yusuf Yazıci au CSKA Moscou, mercredi. Dans son communiqué officiel, le champion de France précise que le prêt du milieu offensif turc, pour six mois, est assorti d’une option d’achat. Lille OSC n’a pas précisé le montant de l’option d’achat, mais Onze Mondial croit savoir qu’elle est fixée à 12 M€. Concernant le prêt, il est payant et estimé à 350 000 €. Selon la source, l’option d’achat qui accompagne le transfert de Yusuf Yazıci n’est pas obligatoire. L’ex-N°12 du LOSC doit remplir certaines conditions pendant les six mois à Moscou, afin de pousser le CSKA à lever cette option.

Pour rappel, le club nordiste avait acheté l’international turc (38 sélections, 2 buts) à Trabzonspor à 17,5 M€ en août 2019. Après deux saisons et demie sous le maillot des Dogues, il vaut 15 M€ sur le marché des transferts selon l’estimation de Transfermarkt. Par ailleurs, le LOSC a recruté Hatem Ben Arfa gratuitement pour remplacer Yusuf Yazıci au sein de l’équipe de Jocelyn Gourvennec. L'ancien Tricolore a signé avec les Dogues dans la foulée de l’officialisation du départ du Turc.

Du mouvement à Lille OSC cet hiver

Outre le prêt de Yusuf Yazıci et l'arrivée de Ben Arfa pendant ce mercato hivernal, le club présidé par Olivier Letang a transféré Jonathan Ikoné à l'ACF Fiorentina en Serie A pour un montant de 14 M€ et a prêté Yves Dabila au Royal FC Seraing (Belgique). Quant au milieu de terrain mexicain, Eugenio Pizzuto, la direction du LOSC a résilié son contrat d'un commun accord avec lui. Très courtisé, notamment par Newcastle United, Sven Botman (21 ans) pourrait aussi être transféré d'ici la fin du marché le 31 janvier.