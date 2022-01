PSG : Grosse surprise dans le groupe de Pochettino contre Reims ?

Publié par JEAN-LUC D le 22 janvier 2022 à 13:08

À la veille de recevoir le Stade de Reims, l’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, a passé ses troupes en revue. Grosse surprise en vue.

Mbappé présent à l’entraînement ce samedi

Touché aux adducteurs lors de la victoire contre le Stade Brestois (2-0), le samedi dernier, à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1, Kylian Mbappé n’a pas pris part aux derniers entraînements collectifs du Paris Saint-Germain. Encore absent à la séance du vendredi, l’attaquant de 23 ans a été annoncé incertain pour la réception du Stade de Reims, dimanche à 20h45, au Parc des Princes, pour le compte de la 22e journée du championnat. Mais à la veille de ce match contre les hommes d’Oscar Garcia, le numéro 7 du PSG a fait son retour au Camp des Loges.

En effet, l’international français a été aperçu à la séance du jour ce samedi, selon les informations de RMC Sport. Selon le journaliste de Goal France, Marc Mechenoua, « Herrera, Danilo, Messi, Di Maria, Kehrer, Kimpembe, Michut, Draxler, Bitshiabu, Simons, Bitumazala, Dagba, Gharbi, Verratti, Icardi, Paredes, Ramos, Yansané, Nuno Mendes, Marquinhos, Dina Ebimbe, Navas, Donnarumma, Lavallée, Franchi et Mbappé » étaient présents à l’entraînement du Paris SG à la veille du match contre le Stade de Reims. Par contre, Neymar, Layvin Kurzawa et Juan Bernat n'ont pas participé aux exercices. Toutefois, la participation de Mbappé au match de demain n’est pas encore garantie.

PSG : Kylian Mbappé préservé pour le choc contre le Real ?

De retour à l’entraînement collectif ce matin, Kylian Mbappé pourrait donc être apte pour la réception du Stade de Reims dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Cependant, Éric Rabesandratana, ancien joueur du club de la capitale, recommande à Mauricio Pochettino de le préserver sur ce match en vue du huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le Real Madrid, le 15 février.

« Le mot d’ordre est de ne prendre aucun risque avec Mbappé. On rappelle aussi que Messi n’a aucun match dans les jambes depuis le 22 décembre. Il a eu une trêve difficile avec peu de temps de récupération, le Covid, ce qui l’a éloigné un peu plus que prévu des terrains. Depuis ce moment-là, il reprenait un petit peu tout seul. Il est présent à l’entraînement collectif donc il devrait être dans le groupe et devrait jouer. Donc il faut ne prendre aucun risque […] Il faut surtout ne pas prendre de risque avec Mbappé.

Les adducteurs, c’est compliqué. Juste pour voir l’importance de Mbappé dans cette équipe, c’est 24 matches, 19 buts et 15 passes décisives. C’est vraiment le patron de cette équipe et le leader offensif bien sûr. Donc il est hors de question de prendre le moindre risque. Et il est surtout hors de question de ne pas l’avoir contre le Real Madrid le 15 février. Douleur ou pas, il ne faut pas le faire jouer », a déclaré l’ancien capitaine du Paris SG dans sa chronique sur France Bleu Paris.