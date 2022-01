Stade Rennais Mercato : Serhou Guirassy à l’ASSE grâce à l’OL ?

Publié par JEAN-LUC D le 22 janvier 2022 à 19:25

Attendu à l’ASSE par Pascal Dupraz, Serhou Guirassy est pour le moment bloqué au Stade Rennais. L’OL pourrait aider à débloquer ce dossier.

Kadewere pour remplacer Serhou Guirassy en cas de départ ?

En manque de temps de jeu depuis l'arrivée de Gaétan Laborde au Stade Rennais, Serhou Guirassy est la grande priorité de Pascal Dupraz pour renforcer l’attaque de l’AS Saint-Étienne. Malgré un doublé inscrit après son entrée en jeu contre les Girondins de Bordeaux, l'ancien pensionnaire du LOSC pourrait prétendre à une place de titulaire chez les Verts, mais son entraîneur Bruno Genesio a récemment fermé la porte à un départ durant ce mercato hivernal.

Conscient de la situation de l’avant-centre français de 25 ans, les dirigeants de l’ASSE font le pressing auprès de leurs homologues rennais afin d’obtenir son renfort pour le reste de la saison. Et ce samedi, le journaliste de Foot Mercato, Santi Aouna, assure que la solution de l’AS Saint-Étienne pourrait provenir de l’Olympique Lyonnais dans ce dossier.

En effet, le confrère explique que le SRFC a identifié l’attaquant lyonnais Tino Kadewere comme le probable successeur de Guirassy s’il venait à s’en aller cet hiver. Seulement, Peter Bosz, le coach des Gones, refuse de laisser partir l’international zimbabwéen, également sollicité par l’ES Troyes, le Stade de Reims et le FC Lorient pour un prêt de six mois. En attendant de convaincre Lyon de céder Tino Kadewere à Rennes afin que Serhou Guirassy débarque éventuellement dans le Chaudron, l’ASSE devra faire face à une rude concurrence dans cette affaire.

Stade Rennais Mercato : Burnley menace l’ASSE pour Guirassy

En effet, selon le portail sportif, l'AS Saint-Étienne n’est pas seul sur la piste menant à Serhou Guirassy. Foot Mercato précise notamment que Burnley et d'autres clubs anglais cesseraient renseignés auprès du Stade Rennais pour l’ancien international tricolore des moins de 20 ans, en vain. Pascal Dupraz et les décideurs du club ligérien devront donc se montrer très convaincants s’ils espèrent accueillir prochainement le natif d’Arles.

Affaire à suivre donc…