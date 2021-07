Arsenal Mercato : Arteta vise un attaquant de classe mondiale

Publié par Thomas le 28 juillet 2021 à 13:38

Selon le Daily Telegraph, l’attaquant argentin Lautaro Martinez est convoité par Arsenal. Désireux de renforcer leur attaque après une saison décevante, les Gunners font les yeux doux au joueur de 23 ans, tout juste auréolé d’un titre de champion d’Amérique du Sud avec l’Argentine. Si Arsenal s’active pour Martinez, d’autres grandes écuries pourraient aussi s’immiscer dans le dossier.

Arsenal Mercato : Lautaro Martinez dans le viseur des Gunners

Mikel Arteta a débuté sa révolution à Arsenal, en signant successivement Nuno Tavares et Albert Sambi Lokonga. Si le club se montre entreprenant depuis le début du mercato, c’est aussi à cause de la très mauvaise performance en Premier League la saison passée. Seulement, alors que la plupart des cadors anglais alimentent le mercato avec des coups XXL depuis le début de l’été (Kane proche de City, Sancho et Varane à United, Haaland et Koundé proches de Chelsea), les Gunners eux, peinent à trouver leur tête d’affiche pour redorer le blason rouge et blanc, malgré la prochaine arrivée du très prometteur Ben White en défense. Longtemps à la recherche d’un leader d’attaque, les dirigeants londoniens se positionnent sur l’Argentin Lautaro Martinez, véritable révélation depuis deux ans en Serie A.

L’attaquant de 23 ans sort d’une saison époustouflante, où il a été sacré champion d’Italie et a remporté la Copa América avec son pays. Si l’attaque n’est pas le secteur le plus préoccupant d’Arsenal, les performances en demi-teinte cette saison d’Alexandre Lacazette et de Pierre-Emerick Aubameyang, ont poussé Mikel Arteta à se pencher sur un attaquant de renom. Auteur de 17 buts et 4 passes décisives, Lautaro Martinez fait le bonheur des supporters milanais, avec son compère d’attaque Romelu Lukaku (24 buts). Sous contrat jusqu’en 2023, le joueur pourrait voir ses dirigeants prendre une décision forte, pour ne pas le voir partir gratuitement dans deux ans. En parallèle, les Gunners s’activent pour boucler deux dossiers importants, celui de Manuel Locatelli au milieu de terrain, et Aaron Ramsdale, gardien de Sheffield.