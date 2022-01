PSG Mercato : Leonardo tente un énorme coup contre Valence

Publié par Timothée Jean le 26 janvier 2022 à 21:18

Alors que Tanguy Ndombélé est annoncé à Valence ces dernières heures, le PSG a décidé de jouer un mauvais tour au club espagnol.

PSG Mercato : La riposte de Paris pour Tanguy Ndombélé

En grande difficulté sous les ordres de l’entraîneur Antonio Conte à Tottenham, Tanguy Ndombélé va certainement quitter les Spurs lors de cette fenêtre de transferts. Reste à savoir quelle sera sa future destination. Les pistes sont nombreuses. Si le PSG souhaite rapatrier l’ancien milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais en France, c’est bien le Valence CF qui semble avoir pris une sérieuse avance sur ses concurrents.

Après plusieurs semaines de négociations, le club espagnol serait finalement parvenu à arracher l’accord de Tottenham pour le transfert de Tanguy Ndombélé ce mercato hivernal. Mais tant que rien n'est encore signé, tout reste possible et le PSG l'a bien compris. Le club de la capitale prépare d’ailleurs une riposte pour tenter de détourner le joueur de 25 ans, auteur de 9 matches de Premier League cette saison avec Tottenham. Mieux, Leonardo, directeur sportif du club parisien, et ses équipes ont tout simplement décidé de doubler Valence en ce qui concerne l'offre pour le prêt de l’international tricolore.

Mercato PSG : Une prise en charge totale de son salaire à Paris

En effet, comme l’indique l’insider Hadrien Grenier sur son compte Twitter, les Parisiens comptent pendre en charge l’intégralité du salaire de Tanguy Ndombélé, ce qui n’est pas le cas de Valence. Cette dernière proposition du Paris Saint-Germain devrait sans doute faire réfléchir la direction de l'équipe de foot londonien. Les négociations se poursuivent entre les deux clubs concernant la valeur de l’option d’achat, explique la source.

Si le club britannique accepte la proposition parisienne, le PSG réalisera alors un très joli coup en cette fin du mercato hivernal. Devancé par Valence pour Tanguy Ndombélé, le Paris SG va-t-il faire changer d’avis Tottenham ? La direction parisienne va tenter le tout pour le tout cette semaine. Les prochains jours s’annoncent très décisifs dans ce dossier.