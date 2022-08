PSG Mercato : Après Ruiz, le Paris SG va acter une superbe venue !

Publié par Thomas le 30 août 2022 à 11:22





PSG Mercato : Le mercato devrait s'accélérer ces prochaines heures au Paris Saint-Germain, qui se rapproche d'une belle signature en Liga.

PSG Mercato : Une piste du FC Barcelone en approche à Paris

Comme l’année dernière avec la venue surprise de Nuno Mendes dans la capitale, le Paris Saint-Germain devrait créer la surprise ces derniers jours de mercato estival. Les Rouge et Bleu, toujours en quête de renforts de poids pour son entrejeu, doivent officialiser ce mardi la venue de l’Espagnol Fabian Ruiz en provenance de Naples. Le polyvalent milieu, capable d’évoluer au poste de N°10, va passer sa visite médicale dans la journée avant de parapher un contrat jusqu’en 2027 au Paris SG, pour un transfert estimé à un peu plus de 20 millions d’euros. Mais l’international espagnol ne devrait pas être la seule arrivée dans l’entrejeu cette semaine.

En plus de Fabian Ruiz, le PSG serait sur le point de boucler la venue de Carlos Soler. D’après les informations de la COPE, le milieu de terrain de Valence serait en approche et pourrait voir son transfert à Paris bouclé dans la journée. L’opération pourrait se finaliser aux alentours des 18 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus. Le joueur de 25 ans aurait donné son feu vert à Luis Campos pour un transfert d’ici le 1er septembre. Un temps courtisé par le Barça, Carlos Soler est considéré comme l’un des tous meilleurs à son poste en Liga, lui valant notamment 10 sélections avec la Roja pour 3 buts, depuis 2021. Dans le même temps, le Paris SG serait sur le point de finaliser un départ dans son entrejeu.

PSG Mercato : Idrissa Gueye vers Everton, c’est enfin bouclé

Poussé vers la sortie par Luis Campos depuis son arrivée, l’international sénégalais Idrissa Gueye est sur le point de revenir à Everton, son ancien club, dans le cadre d’un transfert sec. Comme le révèle Abdellah Boulma, le transfert du joueur chez les Toffees serait " en cours de finalisation ". Pour rappel, le Paris Saint-Germain et Everton étaient parvenus à un accord total lundi pour le départ du champion d’Afrique. En parallèle, Antero Henrique travaille d’arrache pied pour boucler le transfert de Leandro Paredes à la Juventus.