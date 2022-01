PSG Mercato : Incroyable, accord trouvé pour Ndombele !

Publié par Thomas le 26 janvier 2022 à 15:05

Coup de tonnerre au PSG ! Tout proche de signer TanguyNdombele, le Paris Saint-Germain a vu Tottenham tomber d'accord avec un autre club.

PSG Mercato : Tottenham recale Nasser Al-Khelaïfi

C’est le dossier chaud de cette fin de mercato hivernal au Paris SG. À la recherche de renforts au milieu de terrain, Leonardo tente depuis plusieurs jours d’enrôler Tanguy Ndombele, sur le départ à Tottenham. Si le joueur comme le PSG veulent boucler le transfert au plus vite, le club de la capitale se voit toujours confronté aux exigences des Spurs, qui demandent d’assurer entièrement le salaire de l’international tricolore.

Si les négociations vont de bon train entre le directeur sportif brésilien et le board londonien, toujours aucun accord n’a été trouvé entre les deux clubs. De quoi inquiéter Mauricio Pochettino, grand fan du milieu de 25 ans. Seulement, en parallèle, Tottenham s’est ouvert aux offres étrangères et serait même tombé d’accord avec le Valence CF en Liga.

Comme l’avance Julien Maynard sur Twitter, Valence et les Spurs seraient tombés d’accord ce mercredi pour le prêt de 6 mois de Tanguy Ndombele, au nez et à la barbe du Paris Saint-Germain. Le club espagnol fait le forcing pour attirer l’ancien lyonnais, qui de son côté ne pense qu’aux Rouge et Bleu.

Ndombele, le PSG ou rien d’autre

Tout n’est cependant pas perdu pour le PSG, qui bénéficie toujours des faveurs intarissables du milieu de terrain français. Pour Ndombele la situation est claire, il ne partira que pour l’actuel leader de Ligue 1. Le joueur a déjà refusé toutes les offres de clubs étrangers qui lui étaient adressées, signe de sa grande détermination à rejoindre Messi, Mbappé et Neymar cet hiver.

Dans le même temps, le PSG accélère pour prêter son jeune milieu Éric Junior Dina Ebimbe, à un pas de rejoindre le Bayer Leverkusen en Allemagne. Un accord a déjà été trouvé entre Leonardo et l’actuel 3e de Bundesliga pour un prêt de 6 mois assorti d’une option d’achat. L’heure est désormais à une prolongation du Titi, qui devrait recevoir une offre de deux années supplémentaires. Une fois ce deal bouclé, Tanguy Ndombele devrait alors pouvoir rallier le Parc des Princes. Tout devrait se décanter dans les prochains jours.