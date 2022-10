Mercato OM : Longoria tente un deal insoupçonné avec Valence

Publié par Timothée Jean le 11 octobre 2022 à 11:16

Toujours à l’affût des opportunités du marché, la direction de l’ OM s’active en coulisse pour boucler la signature d’un défenseur de Valence.

Mercato OM : Pablo Longoria fonce sur Mouctar Diakhaby

Le renforcement de la charnière défensive était l’une des priorités de l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival. C’est dans cette optique que le président Pablo Longoria et son directeur sportif, Javier Ribalta, sont parvenus à boucler les arrivées successives d’Isaak Touré, Chancel Mbemba et Éric Bailly cet été. Mais ce n’est pas encore terminé, puisque la direction marseillaise travaille déjà en coulisse sur une future arrivée en défense.

Le média espagnol Relevo révèle en effet que les dirigeants de l’ OM suivent attentivement la situation de Mouctar Diakhaby (25 ans) à Valence. Le défenseur guinéen enchaîne des prestations solides sous le maillot phocéen. Pourtant, sa situation contractuelle n’a pas été réglée. Malgré les différentes offres de prolongation formulées par sa direction, le joueur de 25 ans refuse jusqu’ici de prolonger son contrat expirant en juin prochain. Il sera donc libre de négocier avec le club de son choix dès cet hiver. Réputé pour dénicher de belles affaires à moindre coût, le président de l’OM, Pablo Longoria, voudrait ainsi profiter de cette aubaine pour signer le jeune défenseur.

Gennaro Gattuso s’oppose à son départ

Toujours selon la source, les dirigeants de l’ OM pourraient passer à l’offensive dans ce dossier dès cet hiver. Il faut dire que le président de l'Olympique de Marseille connaît parfaitement la direction de Valence, puisqu’il a officié au sein du club Ché durant plusieurs saisons. Depuis, les deux parties ont gardé un lien et de bonnes relations, ce qui pourrait faciliter les négociations pour le transfert de Mouctar Diakhaby.

Sauf que l’entraîneur Gennaro Gattuso n’a pas l’intention de perdre son roc défensif et encore moins en plein milieu de saison. Le technicien italien afficherait en interne une volonté ferme de conserver le jeune joueur le plus longtemps possible. C’est donc une vraie bataille qui se dessine pour l'ancien défenseur de l'Olympique Lyonnais qui devra trancher pour la suite de sa carrière.