Barça Mercato : Le FC Barcelone pourrait réaliser un gros coup en Liga

Publié par Thomas G. le 28 septembre 2022 à 18:12

Souhaitant réaliser d'importantes signatures, le Barça est toujours intéressé par le recrutement d'un cadre de la sélection espagnole.

Barça Mercato : Les Blaugranas veulent un défenseur espagnol

Cet été, le FC Barcelone a pu réaliser un mercato de grande envergure grâce à la mise en place de quatre leviers économiques. Ces partenariats ont permis au Barça de pouvoir recruter Jules Koundé, Raphinha ou encore Robert Lewandowski. En parallèle de ces transferts, les Blaugranas ont également excellé dans le recrutement de joueurs libres. Franck Kessié et Andreas Christensen ont notamment signé libre au Barça.

La direction du FC Barcelone veut continuer sur cette lancée en engageant des joueurs de renom à l’expiration de leurs contrats en juin prochain. En plus des dossiers Inigo Martinez et Marco Asensio qui sont en bonne voie, le Barça veut enrôler un troisième international espagnol. Selon les informations du journal Sport, le FC Barcelone suit attentivement José Luis Gaya qui n’a toujours pas prolongé avec le FC Valence. Le latéral de 27 ans est en fin de contrat et les négociations avec son club sont toujours au point mort. Le Barça veut profiter de cette aubaine pour faire signer un défenseur expérimenté et qui a encore de belles années devant lui. Une éventuelle arrivée de José Gaya en Catalogne signifierait également la fin de l’aventure pour Jordi Alba. Le FC Barcelone pourrait donc réaliser trois grosses signatures à moindre coût lors du prochain mercato estival.

Barça Mercato : L’hécatombe continue en Catalogne

La trêve internationale fut catastrophique pour le Barça. Les Blaugranas ont perdu quatre joueurs sur blessure. Jules Koundé, Memphis Depay, Frenkie de Jong et Ronald Araujo se sont blessés avec leur sélection respective. L’international uruguayen a été opéré avec succès et son indisponibilité est estimée à deux mois.

Les mauvaises nouvelles ne s’arrêtent pas là pour les Blaugranas, puisque le latéral espagnol Hector Bellerin s’est également blessé. Le défenseur de 27 ans est touché au muscle soléaire du pied gauche, ce qui l’éloignera un mois des terrains. Un vrai casse-tête à venir pour Xavi qui va devoir trouver la bonne formule pour continuer à suivre le rythme du leader, le Real Madrid.