FC Nantes Mercato : Kita proche d'un deal inattendu avec Valence

Publié par Timothée Jean le 11 novembre 2022 à 15:05

Dans l’optique de renflouer ses caisses, la direction du FC Nantes pourrait conclure une belle affaire avec Valence CF durant le mercato hivernal.

L’objectif prioritaire du FC Nantes ce week-end sera de terminer sur une bonne note avant la Coupe du monde 2022. Qualifiés pour les 16es de finale de la Ligue Europa où ils affronteront la Juventus, les Canaris traversent une situation difficile en championnat. 14e de Ligue 1, le club entraîné par Antoine Kombouaré reste sur une série de trois matchs sans victoire en championnat. Les Nantais tenteront donc de renouer avec la victoire ce dimanche (14h) lors de la réception de l’AC Ajaccio.

FC Nantes Mercato : Valence fonce sur Marcus Coco

En attendant, la direction du FCN travaille en silence sur son prochain mercato. Les dirigeantes nantaises envisagent de profiter de cette fenêtre des transferts pour apporter quelques retouches à leur effectif. D’ailleurs, le président Waldemar Kita et son équipe pourraient boucler une belle affaire avec Valence CF. Comme l’indique Todo Fichajes, le club espagnol envisage de frapper un joli coup au sein de l’effectif en recrutant Marcus Coco.

L’ailier droit tricolore reste l’un des joueurs les plus utilisés par Antoine Kombouré. Il comptabilise 14 rencontres disputées cette saison. Son profil polyvalent et ses prestations ont tapé dans l’œil de Valence. À en croire la source, les dirigeants du club Ché compte passer à l’offensive pour sa signature dès l’ouverture du mercato hivernal. D’autant plus que Marcus Coco arrivera à six mois de la fin de son contrat avec FC Nantes.

Refusant jusqu’ici de renouveler son bail, le joueur de 26 ans sera alors libre de négocier avec le club de son choix cet été, ce qui représente une aubaine pour ses prétendants. La direction du FCN devrait donc le céder en janvier prochain en vue d’éviter qu’il parte gratuitement à l’issue de la saison encore cours. Pour l’heure, la valeur marchande de Marcus Coco est estimée à 1,5 million d’euros, selon Transfermarkt. Une somme plus ou moins accessible pour Valence.