ASSE Mercato : Le grand attaquant répond à l’intérêt de Sainté

Publié par ALEXIS le 27 janvier 2022 à 09:43

Annoncé vers un retour à l’ ASSE pour l’aider à se maintenir en Ligue 1, Bafétimbi Gomis a mis fin à la grosse rumeur sur son avenir.

ASSE : Bafétimbi Gomis ne confirme pas son retour à Saint-Étienne

Bafétimbi Gomis n’est plus un joueur d’Al Hilal. Il a quitté le club d’Arabie Saoudite officiellement et est libre de tout engagement. Ces derniers jours, il est au centre d'une grosse rumeur qui l'annonce à l’ ASSE, afin d’aider son ancien club à se sauver de la relégation en Ligue 2. Certaines sources ont même fait savoir qu’il serait prêt à ne pas demander de salaire à l’AS Saint-Étienne jusqu’à la fin de la saison. L’ancien attaquant des Verts a répondu aux interrogations sur sa prochaine destination, au moment de faire ses adieux à Al Hilal.

Il ne confirme pas de retour à l’ ASSE cet hiver, mais évoque plutôt l’opportunité de signer avec le club de son choix. « Je tenais tous à vous remercier. Si aujourd'hui, à mon âge, je suis encore compétitif et que j'ai encore le luxe de pouvoir choisir entre plusieurs destinations, c'est parce que vous m'avez donné beaucoup d'amour, mais que vous avez aussi été juste avec moi », a-t-il déclaré sur son compte Twitter.

L'ex-attaquant des Verts annonce sa reconversion dans le Golfe

Bafétimbi Gomis (36 ans) s’est aussi projeté vers sa retraite du terrain, alors qu'il tient une proposition de Galatasaray (en Turquie). En effet, il envisage de faire sa reconversion dans le Golfe. « Mon désir est de revenir et de travailler en Arabie saoudite dans la période à venir pour développer des talents ou tout travail dont le football saoudien a besoin. Je veux donner le royaume comme il m'a donné », a-t-il annoncé.

L’ancien international Tricolore (12 sélections, 3 buts) a défendu les couleurs de l’ ASSE, son club formateur, entre 2002 et 2009. Il a porté le maillot des Verts 164 fois, pour 49 buts inscrits et 17 passes décisives délivrées. Mais il a aussi joué pour le grand rival des Stéphanois, l’Olympique Lyonnais, de 2009 à 2014, puis lors de la saison 2016-2017. Avec les Gones, le natif du Var a joué 244 matchs, pour 95 buts marqués et 22 passes décisives offertes.