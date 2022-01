PSG Mercato : Une surprise de dernière minute prévue au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 27 janvier 2022 à 17:13

Outre Tanguy Ndombele, Leonardo travaille en coulisses afin de renforcer l’effectif du PSG. Une grosse surprise serait ainsi dans les tuyaux.

Pierre-Emerick Aubameyang encore boycotté par Arsenal

La situation ne s’arrange pas pour Pierre-Emerick Aubameyang à Arsenal. En cas d’accord avec Tottenham pour Tanguy Ndombele, le Paris Saint-Germain pourrait bénéficier de deux renforts venus d’Angleterre d’ici le 31 janvier prochain. Annoncé dans les plans du PSG, l’attaquant de 32 ans n’est plus le bienvenu à Londres. Déjà en froid avec ses dirigeants et son entraîneur Mikel Arteta, l’international n’a rien arrangé à sa situation avec son retour précipité de la CAN.

Selon la presse britannique, Aubameyang n'a pas été retenu dans le groupe des Gunners pour le stage hivernal de Dubaï. L’ancien avant-centre du Borussia Dortmund n’a pas été convoqué pour l'événement. Selon The Athletic, la direction d’Arsenal montre ainsi la voie de sortie à Aubameyang s’il en doutait encore. D’autant que l’actuel 6e de Premier League aurait reçu une offre tentante de l’Arabie Saoudite pour l’ancien buteur de l’AS Saint-Etienne et que le PSG n’aurait pas encore dit son dernier mot dans cette affaire.

PSG Mercato : Une offensive de dernière minute pour Aubameyang ?

Malgré une offre de prêt d’Al-Hilal, disposé à couvrir l’entièreté du salaire de Pierre-Emerick Aubameyang pour le reste de la saison, l’international gabonais ne veut pas rejoindre cette destination exotique. Sous contrat à Arsenal jusqu’en juin 2023, le natif de Laval veut poursuivre sa carrière dans un club européen.

Et cela pourrait bien être le Paris Saint-Germain puisque selon les indiscrétions relayées ce jeudi par la chaîne Sky Sports, Leonardo est bien intéressé par Aubameyang et aurait prévu de lancer une offensive pour tenter de le recruter dans les derniers jours du mercato hivernal. Surtout si le directeur sportif parisien venait à trouver un nouveau point de chute à Mauro Icardi.