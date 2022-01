Stade Rennais Mercato : Un renfort de taille prêt à débarquer du Real ?

Publié par JEAN-LUC D le 28 janvier 2022 à 23:44

Selon son entraîneur, le Stade Rennais n’attend aucun renfort pour cet hiver. Mais le Real Madrid pourrait changer cette donne à Rennes.

Bruno Genesio confirme la tendance pour le Mercato

Présent en conférence de presse jeudi matin, Bruno Genesio a officiellement annoncé que le Stade Rennais ne recruterait pas durant ce mercato hivernal, mais dans le sens des arrivées. « Non, on n’a pas l’intention de se laisser tenter. On attend le retour de nos joueurs qui sont à la CAN, trois joueurs importants (Traoré, Aguerd, Gomis). Ce sera ça notre mercato. Je crois en cet effectif. La preuve, c’est qu’il y a un mois et demi tout le monde louait notre jeu et c’était le même effectif », a expliqué l’entraîneur du club breton.

Une sortie qui rejoint les derniers propos de Florian Maurice, le directeur sportif du SRFC à propos du mercato des Rouge et Noir. Selon Genesio, les dirigeants rennais ne comptent donc pas remplacer Matthis Abline parti s’aguerrir au Havre, en Ligue 2, ainsi que Junior Kadile, qui devrait être prêté au Portugal ou en National 1. Mais d’après un média espagnol, le Real Madrid pourrait faire changer d’avis à l’actuel 5e de Ligue 1.

Stade Rennais Mercato : Camavinga déjà de retour ?

En effet, selon les informations du quotidien El Nacional, Eduardo Camavinga pourrait déjà quitter le Real Madrid. Arrivé l’été dernier en provenance de Rennes contre un chèque de 31 millions d’euros, le milieu de terrain défensif de 19 ans a du mal à prendre ses marques au sein de l’effectif de Carlo Ancelotti. La publication ibérique explique que les Merengues songeraient à le céder cet hiver afin de lui permettre d’engranger du temps de jeu pour le reste de la saison afin de revenir aguerri la saison prochaine.

Toujours selon la même source, l’ancien club de l’international tricolore, le Stade Rennais, serait prêt à l’accueillir. Lié au Real Madrid jusqu’en juin 2027, Camavinga pourrait ainsi revenir en Bretagne d’ici le lundi, à minuit. Mais le SRFC n’est pas seul sur ce coup puisque Liverpool, qui préparait une offre pour le prochain mercato estival pour s'attacher les services du natif de Miconje, serait également intéressé par l’idée de le compter dans le collectif de Jürgen Klopp pour le reste de la saison.

Affaire à suivre...