OL Mercato : Grosse signature imminente pour remplacer Guimarães

Présenté comme priorité de l’ OL pour remplacer Bruno Guimarães, Giovani Lo Celso pourrait débarquer à Lyon, car le club est déjà d’accord avec Tottenham

L’intérêt de l’ OL pour Giovani Lo Celso (25 ans) a été révélé jeudi par Fabrizio Romano de Sky Sports. « L’Olympique Lyonnais est intéressé par la signature de Giovani Lo Celso (Tottenham) pour remplacer Bruno Guimarães (24 ans) quasi transféré à Newcastle United », a appris le journaliste italien spécialiste du mercato. Ce vendredi, L’Équipe croit savoir que le club rhodanien a trouvé un accord avec celui de Premier League, pour le transfert de l’ancien milieu de terrain du PSG (2016-2018) à Lyon.

« L'Olympique Lyonnais et Tottenham sont rapidement tombés d'accord ce vendredi soir autour des modalités du prêt de Giovani Lo Celso », a fait savoir le quotidien sportif, tout en indiquant qu’il « ne manque plus, désormais, que l'accord de l’international argentin (36 sélections, 2 buts) ».

Les détails du deal entre l'Olympique Lyonnais et les Spurs

La source a donné plus de détails sur le deal conclu entre la direction des Spurs et celle des Gones. Selon elle, l' OL prendra en charge la moitié du salaire de Lo Celso, soit 500 000 euros par mois, et ne disposera pas d'option d'achat à l’issue du prêt le 30 juin 2022. Arrivé à Londres à l’été 2020, le joueur en manque de temps de jeu à Tottenham est sous contrat jusqu’en juin 2025 et sa valeur marchande est estimée à 22 M€ par le site spécialisé Transfermarkt.

Pour revenir au maigre temps de jeu de l'ex-Parisien à Tottenham, il a disputé 9 matchs en Premier League depuis le début de la saison et il a été titulaire seulement 2 fois, soit 233 minutes de jeu cumulées.