FC Metz Mercato : Les Grenats proches d’une opération à 10 M€

Publié par Ange A. le 31 janvier 2022 à 03:05

Après l’annonce du départ de Warren Tchimbembé, le FC Metz pourrait boucler une vente dans ces dernières heures du mercato d’hiver.

Une jolie vente en vue au FC Metz

Bien que barragiste après 22 journées de championnat, le FC Metz pourrait encore libérer des éléments lors de ce mercato d’hiver. Le club mosellan vient de se séparer de Warren Tchimbembé pour le reste de la saison. Le milieu congolais est prêté aux Espagnols du CD Mirandes, pensionnaires de Liga Adelante (deuxième division). Autres départs enregistrés cet hiver, ceux de Lamine Gueye et Cheikh Sabaly. Les deux Sénégalais sont prêtés en Ligue 2, respectivement au Paris FC et à Quevilly Rouen. Alors que le mercato hivernal ferme ses portes ce lundi, les Grenats pourraient acter une jolie vente. The Sun révèle en effet un intérêt de Wolverhampton pour le milieu messin Boubacar Traoré.

Boubacar Traoré vers la Premier League

D’après le journal anglais, les Wolves seraient même déjà passés à l’offensive pour recruter le milieu malien. La source révèle que le FC Metz aurait reçu une proposition de 10 millions pour son milieu de 20 ans. Une jolie enveloppe pour les Grenats qui n’avaient déboursé que 350 000 euros en 2019 pour recruter le sociétaire de l’AS Bamako. Lequel est encore sous contrat avec Metz jusqu’en 2024. Le 1e de Ligue 1 pourrat donc réaliser une belle plus-value cet hiver en vendant Traoré. La valeur marchande du Bamakois n’étant estimée qu’à 1,2 million d’euros sur Transfermarkt. Cette saison, le jeune milieu malien a disputé 17 rencontres (813 minutes), dont 6 comme titulaire, pour un but inscrit.