Barça Mercato : Un énorme attaquant débarque à Barcelone !

Publié par Thomas le 31 janvier 2022 à 14:01

Tonitruant cet hiver, le Barça s'apprête à boucler une signature de prestige en attaque. Un buteur notamment courtisé par le PSG et l'OM.

Barça Mercato : Aubameyang est à Barcelone !

Tout s’accélère au FC Barcelone. Après les venues de Dani Alves, Ferran Torres et plus récemment Adama Traoré, le club catalan réserve un dernier coup de folie ce lundi, à quelques heures de la fin du mercato hivernal. À la recherche d’un grand attaquant de pointe pour 2022, les Blaugranas ont multiplié leurs pistes partout en Europe, des dossiers Edinson Cavani à celui d’Alvaro Morata en passant par Arthur Cabral. Mais c’est finalement du côté d’Arsenal, que Xavi et son staff s’apprêtent à boucler une prestigieuse signature.

Dans le viseur de l’ OM, du PSG mais aussi de la Juventus, l’attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang va s’engager ce lundi au Barça. Le joueur de 32 ans a pris l’avion ce matin, direction la cité catalane pour parapher son nouveau contrat.

Après des jours de négociations, le Barça et Arsenal sont tombés d’accord ce week-end, pour un prêt de 6 mois d’Aubameyang. L’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne a fait de gros efforts financiers pour correspondre aux moyens économiques du Barça.

Pour rappel, le Gabonais était vivement poussé vers la sortie cet hiver par son entraîneur, Mikel Arteta, avec qui le joueur nouait une relation pour le moins tendue. Après avoir perdu le brassard de capitaine cette saison, Aubameyang s’était vu relégué au banc de touche depuis le début du mois de décembre.

Ousmane Dembélé poussé vers la sortie

En fin de contrat cet été au FC Barcelone, Ousmane Dembélé est à un pas de faire ses valises d’Espagne, où la relation avec ses dirigeants est au point mort. Après son énième refus de prolonger au Barça, l’attaquant se voit poussé dehors par Joan Laporta et Mateu Alemany, qui ne veulent en aucun cas le voir partir gratuitement cet été. L’arrivée de Aubameyang ce lundi devrait sceller définitivement le départ du Français où de nombreux cadors se battent pour l’enrôler.

Parmi eux, Chelsea, Newcastle et surtout le PSG font office de favori. Leonardo discute actuellement avec l’agent de Dembouz, Moussa Sissoko, et a même conclu un accord de principe avec le joueur.

Si Paris semble prendre les devants pour l’ancien Rennais, le timing actuel pourrait repousser le transfert de Dembélé dans la capitale à l’été prochain. Tout devrait se décanter dans les prochaines heures.