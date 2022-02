FC Lorient Mercato : Ibrahima Koné débarque pour 4 M€

Publié par ALEXIS le 01 février 2022 à 10:28

Le FC Lorient a bouclé son mercato hivernal par l’arrivée d’Ibrahima Koné (22 ans). Le club breton a investi 4 M€ pour son transfert.

19e de Ligue 1 et menacé de relégation en Ligue 2, le FC Lorient a réussi à s’offrir un attaquant de pointe en toute fin de mercato hivernal. Le besoin était tellement urgent que la direction des Merlus n’a pas hésité à sortir un chèque de 4 millions d’euros pour recruter Ibrahima Koné, buteur du Sarpsborg 08, un club norvégien. Ce dernier a signé un contrat de 4 saisons et demie avec le FCL, soit jusqu’au 30 juin 2026. Il portera le maillot floqué du N°9.

International malien, qui compte 6 sélections, le renfort lorientais vient fraîchement rentrer de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) au Cameroun. Il a aidé la sélection du Mali à atteindre les 8es de finale, grâce à 3 buts inscrits durant la compétition.

L'attaquant malien et le coach du FCL se réjouissent

Ibrahima Koné se réjouit de rejoindre la Ligue 1, après quatre saisons passées en Norvège et un bref passage à Adana Demirspor (en Turquie). « Je suis ravi de rejoindre la France et le FC Lorient. Malgré la passe difficile que traverse le club actuellement, je me sens prêt à relever ce challenge et de permettre aux Merlus de décrocher le maintien en L1 en fin de saison », a-t-il déclaré.

Christophe Pelissier, l’entraîneur du FC Lorient, est également heureux de la nouvelle recrue offensive. « Ibrahima Koné vient ainsi compléter notre palette offensive. C’est un joueur qui possède un profil complet : il est puissant, adroit devant le but, solide dos à la défense et peut évoluer dans différents systèmes de jeu. […] Je suis bien évidemment satisfait de le compter parmi nous aujourd’hui. »