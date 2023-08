Sauf revirement, Bradley Barcola va signer en faveur du PSG ce jeudi, mais avant cela, le club de la capitale a réglé un autre deal en défense.

Mercato PSG : Colin Dagba va quitter le Paris SG

Après plusieurs semaines de négociations et de rebondissements, les dirigeants du Paris Saint-Germain sont parvenus à conclure un accord avec leurs homologues de l’Olympique Lyonnais pour le prometteur milieu offensif Bradley Barcola. Sous contrat jusqu’en juin 2026, l’international espoir français de 20 ans a passé avec succès sa visite médicale ce jeudi et il ne reste plus que l’officialisation du club de la capitale. Mais avant d’enregistrer la signature de Bradley Barcola, le champion de France en titre a réglé l’avenir d’un indésirable en défense.

De retour d’un prêt non concluant au RC Strasbourg la saison dernière, Colin Dagba a été mis à l’écart par le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, qui ne compte pas sur lui pour cette saison. Sous contrat jusqu’en juin 2025, le latéral droit de 24 ans devrait évoluer en Ligue 2 durant l’exercice 2023-2024. Une information confirmée par l’entraîneur de l’équipe concernée.

Colin Dagba prêté à l’AJ Auxerre

En effet, selon les informations du quotidien L’Équipe, Colin Dagba devrait rejoindre les rangs de l’AJ Auxerre dans les prochaines heures. Le journal sportif assure que le coéquipier de Marquinhos devrait s'engager avec l’AJA dans le cadre d'un prêt d'une saison. Le natif de Béthune était d’ailleurs attendu dans l'Yonne, ce jeudi, afin de passer sa visite médicale et signer son nouveau bail. Cette nouvelle a été confirmée par l'entraîneur de l'équipe de Ligue 2, Christophe Pélissier, dans les colonnes de L'Yonne Républicaine. Il se montre surpris par cette évolution.

« Au départ, nous ne pensions pas qu'il pourrait rejoindre la Ligue 2. Il a accepté et va nous rejoindre », a confié le technicien de 57 ans. L'officialisation de ce prêt devrait donc intervenir dans les heures à venir. Avec le Racing de Strasbourg, Colin Dagba a disputé 21 rencontres, dont 12 titularisations, la saison passée. Depuis son retour à Paris, le Titi avait intégré le loft parisien dans l'attente d'une porte de sortie pour la suite de sa carrière. Ce qui devrait se faire en Ligue 2.