OM Mercato : Barça, la vérité enfin éclate enfin pour Tagliafico !

Publié par Timothée Jean le 02 février 2022 à 06:15

Cible de l’ OM, le défenseur Nicolas Tagliafico était proche de rejoindre le FC Barcelone lors du mercato hivernal. Un transfert finalement avorté.

OM Mercato : Nicolas Tagliafico avait choisi le Barça

Relégué au second plan du côté de l’Ajax Amsterdam, Nicolas Tagliafico souhaitait profiter du mercato hivernal pour changer de club. Ses velléités de départ ont alerté plusieurs clubs européens en quête de renfort défensif. L’Olympique de Marseille s’est rapidement positionné sur le dossier. L’entraîneur Jorge Sampaoli a même entamé les discussions avec le joueur argentin afin de le convaincre de rejoindre Marseille cet hiver.

Mais l’OM n’était pas le seul intéressé par Nicolas Tagliafic. Et si Naples et Chelsea étaient intéressés par ses services, c’est bien le FC Barcelone qui a pris les devants dans ce dossier. Désireux de changer d'air, Nicolas Tagliafico a répondu favorablement au projet sportif du Barça. Une arrivée du défenseur argentin au Barça semblait même en très bonne voie. Mais les négociations entre les deux écuries se sont finalement soldées par un échec.

Car si le Barça souhaitait recruter Nicolas Tagliafico sous la forme d’un prêt de six mois, l'Ajax Amsterdam réclamait un transfert de 7 millions d'euros pour son joueur. « Le transfert de Tagliafico à Barcelone était très difficile, car le Barça souhaitait le prendre en prêt », a avoué Marc Overmars, directeur sportif de l’Ajax Amsterdam.

L’Ajax incapable de trouver le remplaçant de Tagliafico

Une seconde raison est également évoquée concernant l'échec de ce transfert. Malgré des discussions avancées entre le FC Barcelone et l’Ajax pour un prêt de Nicolas Tagliafico, un accord n'a pas été possible en raison de l'incapacité du club néerlandais de trouver son successeur. Résultat des courses, le latéral gauche argentin a finalement été maintenu par sa direction. « Ensuite, nous devions lui trouver un remplaçant à son poste. Bien évidemment, c'est triste pour lui, car c'est un joueur fantastique. Mais ce n'était pas possible », a conclu le dirigeant néerlandais.