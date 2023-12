Cadre du vestiaire de l'OL, Nicolas Tagliafico a fustigé certains comportements dans l'équipe de Lyon cette semaine. Interrogé sur son avenir au club rhodanien, il est resté évasif.

Mercato : Nicolas Tagliafico va-t-il quitter l'OL cet hiver ou à l'été ?

Recruté à l'Ajax Amsterdam à l'été 2022, Nicolas Tagliafico a encore une année et demie de contrat à l'Olympique Lyonnais. Son bail va jusqu'en juin 2025. Mais depuis que Lyon ne joue pas de coupe d'Europe, le défenseur aurait des envies d'ailleurs. L'été dernier, il était sur la liste des joueurs annoncés sur le départ. Un retour dans son ancien club aux Pays-Bas avait alimenté la rumeur sur son avenir. Resté finalement entre Rhône et Saône, l'international argentin (55 sélections, 1 but) ne s'attendait pas du tout à jouer le maintien en Ligue 1 cette saison. Une situation compliquée pour lui et ses coéquipiers, car Lyon est la lanterne rouge du championnat, à 2 journées de la mi-saison.

Si l'OL réussi à assurer son maintien dans l'élite, il est clair qu'il ne pourra pas décrocher un billet pour la coupe d'Europe. Et Nicolas Tagliafico serait privé de coupe d'Europe trois saisons de suite, ce qu'il n'avait pas imaginé en signant chez les Gones. Du coup, l'idée de quitter le club rhodanien cet hiver ou l'été prochain ferait réfléchir l'arrière droit de 31 ans.

OL : Tagliafico se dit plus préoccupé par la situation du club

Il a justement été interrogé sur son avenir à l'Olympique Lyonnais, lors des on passage devant les médias. Mais il a tout simplement esquivé la question. Le champion du monde 2022 avec l'Argentin a laissé entendre qu'il est plus préoccupé par la situation de l'OL que sa situation personnelle.

« Je ne pense qu’à une chose, celle de sortir de cette situation tellement mauvaise », a-t-il glissé, dans des propos rapportés par Olympique et Lyonnais. « On est en train de souffrir à chaque match. Il faut qu’on ait plus de points, plus de victoires […] ». Pour rappel, Nicolas Tagliafico a été recruté à 4,2 millions d'euros. Sa valeur marchande actuelle est évaluée à 9 millions d'euros. John Textor pourrait réaliser une bonne vente en le cédant à un prétendant cet hiver.