Pierre Sage a dévoilé ce mardi le groupe lyonnais convoqué pour le choc OM - OL du mercrdi. Si Nicolas Tagliafico est forfait, Sinaly Diomandé est lui écarté de l'effectif.

OM - OL : Le commando de Pierre Sage pour l'Olympico

Après le visage reluisant affiché malgré la défaite à Lens, l'Olympique Lyonnais a peut-être l'occasion de confirmer ce mercredi. Les hommes de Pierre Sage sont à Marseille pour un choc qui s'annonce électrique, ceci en match en retard de la 10ème journée de Ligue 1. Initialement prévue le 29 octobre dernier, cette affiche OM - OL avait dû être avortée en raison des incidents survenus en marge de ce match. Ce sont donc des Lyonnais revanchards qui arrivent au Vélodrome avec l'objectif de frapper un gros coup. Pour son premier gros choc à la tête de l'équipe, Pierre Sage doit composer sans Nicolas Tagliafico. Le défenseur argentin est forfait en raison d'une blessure de dernière minute.

Dans son groupe de 21 joueurs, Pierre Sage a décidé de se passer de Sinaly Diomandé. L'Ivoirien est écarté pour des choix techniques, tout comme Skelly Alvero. Annoncé pour faire partie du voyage, Corentin Tolisso, qui est en phase de reprise, est finalement absent.

55.000 billets vendus pour OM - OL

Cet OM - OL se déroule dans un contexte particulier et est très attendu. Victime du caillassage de leur bus en octobre dernier, les Lyonnais redoutent que le même incident se reproduise. Si ce choc entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais ne se jouera pas à guichet fermé, les billets continuent tout de même d'être vendus. La billetterie est encore ouverte alors que 55 000 tickets sont déjà vendus. Quant aux supporters qui avaient un billet pour la rencontre du 29 octobre, un bon d'achat leur est attribué sur le site de l'OM. Pierre Sage et Gennaro Gattuso jouent gros avec leurs équipes ce mercredi à 21h. L'OM a besoin d'enchainer pour se rassurer tandis que l'OL doit enregistrer sa deuxième victoire de la saison pour essayer de remonter au classement.

Le groupe de l’OL à Marseille :

Bengui, Lopes, Pereira - Caleta-Car, Henrique, Lovren, Kumbedi, Mata, O'Brien, Sarr - Akouokou, Caqueret, Diawara, Maitland-Niles - Baldé, Cherki, Kadewere, Jeffinho, Lacazette, Moreira, Nuamah.