OL Mercato : Après Ndombele, Lyon acte la venue d'un énorme milieu

Publié par Thomas le 03 février 2022 à 14:14

Auteur d'une fin de mercato ambitieuse, l' OL s'est encore renforcé au milieu de terrain. Peter Bosz a acté ce jeudi la venue d'un énorme joueur.

OL Mercato : Un renfort de taille avant Monaco

Les sourires semblent de retour à l’Olympique Lyonnais. Après sa victoire étincelante contre le rival marseillais mardi, le club rhodanien aborde avec plus de sérénité les prochaines échéances de la saison. Après un début de saison compliqué, ponctué notamment par le départ de Juninho et de vives tensions en interne, Lyon semble remis sur pied, bien aidé par un mercato hivernal convaincant.

Après le départ de Bruno Guimaraes vers Newcastle pour un peu plus de 50 millions d’euros, l’ OL a frappé un coup double en recrutant le talentueux Romain Faivre au Stade Brestois et Tanguy Ndombele, au nez et à la barbe du PSG. En plus de ces deux renforts de poids cet hiver, Peter Bosz a acté ce jeudi un énorme retour dans l’entrejeu, celui du Brésilien Lucas Paqueta. Le joyau de 24 ans a fait son grand retour à l’entraînement lyonnais aujourd’hui, et ce, en dépit d’avoir joué dans la nuit de mardi et mercredi avec la sélection brésilienne.

De très bonne augure pour l’Olympique Lyonnais avant le choc contre l’AS Monaco samedi. De quoi faire saliver les supporters qui n’attendent qu’une chose désormais, voir associer Paqueta aux recrues hivernales au milieu de terrain.

Le message d’amour de Paqueta à Guimaraes

Très touché par le départ de son coéquipier et ami brésilien Bruno Guimaraes, Lucas Paqueta lui a adressé cette nuit sur Instagram un message poignant, le remerciant notamment de son soutien durant les deux saisons passées ensemble. " Je voulais te remercier Bruno. Merci de m'avoir aidé à retrouver la meilleure version de moi-même, je n'en serais pas là sans ton amitié. Tu vas beaucoup me manquer. Je serais toujours ton supporter, tu seras toujours dans mon cœur. Je t'aime beaucoup. "

Pour rappel, les deux Brésiliens étaient arrivés à Lyon à quelques mois d’intervalle, sous l’impulsion de Juninho qui menait alors une grande politique de recrutement avec le Brésil.