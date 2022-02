PSG Mercato : Real, le clan Mbappé répond à l’ex-président du Barça

Publié par JEAN-LUC D le 03 février 2022 à 21:14

Hier, Joan Gaspart, ancien président du Barça, a confirmé que Kylian Mbappé a déjà signé avec le Real Madrid. Le clan du joueur du PSG a réagi.

Joan Gaspart : « Kylian a déjà signé pour le Real Madrid, j'en suis sûr »

Libre le 30 juin prochain, Kylian Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain. Et son départ vers le Real Madrid, en fin de saison, se confirme de plus en plus au fil des semaines. En effet, le journal allemand Bild a révélé en début de semaine que l’attaquant du PSG se serait déjà mis d’accord avec Florentino Pérez sur les bases d’un contrat qui lui rapporterait 50 millions d’euros annuels.

Profitant d’une interview avec le quotidien Marca, l’ancien président du FC Barcelone, Joan Gaspart (2000-2003), s’est prononcé sur ce dossier. À l’instar de Sport Bild, l’homme d’affaires espagnol assure que tout est d’ores et déjà signé entre Mbappé et les Merengues.

« Je vais vous donner l'exclusivité. Kylian a déjà signé pour le Real Madrid, j'en suis sûr. Je connais Florentino et j'en suis sûr », a déclaré Joan Gaspart, convaincu que l’international français de 23 ans va évoluer en Liga la saison prochaine. Pour corroborer cette annonce choc, le média espagnol s’est rapproché de l’entourage du numéro 7 parisien.

PSG Mercato : Le clan Mbappé a fait une grosse annonce

Après Bild et Joan Gaspart, ESPN confirme à son tour ce jeudi que l’avenir de Kylian Mbappé devrait s’écrire du côté du Real Madrid à l’issue de la saison en cours. La chaîne américaine explique que malgré les efforts du Paris Saint-Germain pour le prolonger, l’enfant de Bondy envisagerait toujours de rejoindre son ami Karim Benzema à Madrid.

Après cinq saisons au haut niveau avec les Rouge et Bleu, Mbappé estime qu’il serait temps de passer un cap dans sa carrière et cela ne pourrait se faire qu’en dehors du championnat local. Cependant, Marca rapporte que dans le clan Mbappé on dément un accord avec le Real Madrid. D’ailleurs, les représentants du joueur auraient porté ce démenti à la direction du Paris Saint-Germain.