ESTAC Mercato : Troyes menacé par l'Inter Milan pour Kaboré !

Publié par ALEXIS le 04 février 2022 à 17:20

Alors que le mercato hivernal vient tout juste de se refermer, un jeune joueur prêté à l’ ESTAC est convoité par un grand club de Serie A.

ES Troyes AC : Issa Kaboré courtisé par l'Inter Milan

Solide dans la défense de l’ ES Troyes AC en Ligue 1 et impressionnant avec la sélection du Burkina Faso en Coupe d’Afrique des Nations (CAN), Issa Kaboré a séduit l'Inter Milan. Le club lombard ne veut pas perdre de temps et souhaite recruter le jeune défenseur de l’ES Troyes pour concurrencer Denzel Dumfries (25 ans).

Le latéral droit de 20 ans est en effet un joueur de Manchester City, mais il est prêté au club aubois jusqu’en juin 2022. L’Inter serait prêt à engager des négociations avec les Citizens pour récupérer Issa Kaboré, selon les informations de Fichajes. Ce dernier est barré par la forte concurrence de Kyle Walker et de João Cancelo à Manchester City.

Une mauvaise nouvelle pour l'ESTAC

Le club de Premier League ne serait donc pas contre le transfert de l’international burkinabé (17 sélections, 1 but). À en croire la source, des discussions sont initiées entre la direction des Intéristes et celle du club de Premier League. Une mauvaise nouvelle pour l’ES Troyes AC qui aurait pu bénéficier d’une prolongation du prêt d’Issa Kaboré, étant donné qu’il n’est pas dans les plans de Pep Guardiola. Pour rappel, Troyes est un club satellite de Manchester City, car il appartient à City Football Group depuis septembre 2020.

Quant à Issa Kaboré, il fait partie des joueurs clés de Troyes. Il a fait 17 apparitions en Ligue 1 et a été titulaire 13 fois cette saison, avant de rejoindre sa sélection. Il est actuellement au Cameroun pour la CAN. Éliminé en demi-finale par le Sénégal, le défenseur sous contrat à Man City jusqu'en juin 2025 va disputer la petite finale de la compétition afiricaine, contre le pays organisateur, samedi (17h) à Yaoundé.