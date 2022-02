ASSE Mercato : Les raisons du retour manqué de Bafé Gomis

Publié par ALEXIS le 05 février 2022 à 01:44

Contacté par l’ ASSE cependant le mercato d’hiver, Bafétimbi Gomis a refusé de revenir dans son club formateur. Il en donne les raisons.

ASSE Mercato : Bafétimbi Gomis, « j’avais une histoire à terminer avec Galatasaray »

Bafétimbi Gomis a confirmé des contacts avec Loïc Perrin pour renforcer l' ASSE cet hiver, mais il a préféré rejoindre librement Galatasaray en Turquie. L’attaquant de 36 ans était sans club depuis son départ de Al-Hilal en Arabie Saoudite. « J’ai eu un appel de Loïc Perrin pour me proposer de revenir à Sainté », a-t-il avoué sur beIN Sports, avant de décadrer : « ça me paraissait difficile parce que j’ai joué dix ans à l’AS Saint-Étienne et leur position me fait mal au cœur. Après j’ai reçu pas mal de propositions en France, mais j’avais une histoire à terminer avec Galatasaray ».

« Après Al-Hilal j’avais envie de nouveaux rêves et quand Galatasaray s’est présenté, j’ai vite trouvé un accord. Ça a été ma priorité et je n’ai pas répondu à d’autres offres en France (…) C’est un beau challenge. Il va falloir donner de la confiance aux jeunes, ils ont besoin d’être accompagnés » a justifié l’ancien Vert.

Loïc Perrin confirme un appel à l'ex-attaquant des Verts

Bafétimbi Gomis a été formé à l’ ASSE entre 2000 et 2002 et y a débuté sa carrière professionnelle de 2002 à 2009. Il a donc joué avec l’ancien capitaine des Stéphanois, Loïc Perrin, aujourd’hui coordinateur sportif du club ligérien. Ce dernier avait tenté le coup Gomis, comme il l’a assuré en conférence de presse, mais en vain. « Bafé, c'est mon pote. Dès qu'il a résilié (à Al-Hilal), je l'ai appelé par amitié et pour connaître ses intentions. Même s'il aime profondément l’AS Saint-Étienne, revenir n'a jamais été sa première idée. On ne lui a pas fait d’offre », avait fait savoir le nouveau dirigeant stéphanois.