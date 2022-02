OL : Grosse inquiétude à Lyon après la défaite à Monaco !

Publié par JEAN-LUC D le 06 février 2022 à 19:31

L’ OL n’a pas que perdu 2-0 sur la pelouse de l’AS Monaco, samedi soir, en Ligue 1. L’équipe de Peter Bosz a quitté la Principauté diminuée.

OL : Ryan Cherki blessé face à Monaco

L'Olympique Lyonnais, battu samedi soir sur la pelouse de l’AS Monaco en Ligue 1, a également perdu Ryan Cherki. Entré à la mi-temps du match contre les Monégasques, l’ailier de 18 ans a été contraint de céder sa place dans le temps additionnel suite à un contact avec le latéral droit de l’ASM Ruben Aguilar. Visiblement touché au genou droit, l’international Espoirs français a quitté la pelouse du Stade Louis II en boitant, soutenu par deux membres du staff médical lyonnais.

Des images qui ont dû inquiéter les supporters du club cher au président Jean-Michel Aulas. Auteur de 22 matches avec 2 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Ryan Cherki est censé avoir plus de temps de jeu avec le départ Xherdan Shaqiri. Si la blessure est grave, se sera donc forcément un coup dur pour le jeune protégé de Peter Bosz. Après la rencontre contre l’équipe de Monaco, son entraîneur a donné de ses nouvelles.

Peter Bosz donne les premières nouvelles pour Cherki

Ryan Cherki va passer des examens supplémentaires pour connaitre la nature de sa blessure et la durée de sa probable indisponibilité. Cependant, l’inquiétude est déjà de mise en interne à l’OL. Le natif de Lyon semble avoir été touché au pied, ainsi que l'a confié son coach Peter Bosz, et il va devoir passer des examens et une radio.

« Ce n’est pas la cheville, je pense que c’est le pied. Il faut qu’il fasse une radio », a expliqué le technicien néerlandais en conférence de presse après le match. L’OL communiquera prochainement sur la nature exacte de cette blessure et l’éventuelle indisponibilité du joueur.