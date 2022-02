OGC Nice : L'annonce détonante de Galtier sur la course au podium

Publié par Ange A. le 07 février 2022 à 01:15

L’ OGC Nice s’est incliné dimanche contre le Clermont Foot (0-1). Suffisant pour que Christophe Galtier situe l’objectif du Gym.

Fin de série pour l’ OGC Nice contre Clermont

Énorme coup d’arrêt pour l’ OGC Nice ! Dimanche, le club azuréen a été dominé sur sa pelouse par le Clermont Foot. Un but d’Elbasan Rashani (77e) a suffi au promu pour renverser le Gym. Les Aiglons n’avaient plus connu la défaite depuis le 5 décembre et leur revers à l’Allianz Rivera contre Strasbourg (0-3). Depuis, Nice a enchaîné cinq victoires de rang en championnat et vient de sortir le PSG en Coupe de France. Pour Christophe Galtier, la défaite de son équipe est méritée face à Clermont. « La meilleure équipe a gagné […] Nous avons été inoffensifs et très moyens au niveau défensif. Bref, trop insuffisants pour espérer mieux devant une belle équipe de Clermont », a d’abord révélé le coach niçois.

L’objectif de Nice selon Galtier

Pour Christophe Galtier, ses hommes ont pris le promu de haut. Les Aiglons étaient déjà tournés vers le choc contre Marseille mercredi prochain en quarts de finale de la Coupe de France. « Certains s’étaient peut-être déjà projetés sur le match de mercredi. Quand on ne respecte pas l’adversaire, on est sanctionné », a déploré l’entraîneur de l’ OGC Nice.

Suite à cette défaite, Nice manque l’occasion de repasser devant Marseille au classement. Large vainqueur d’Angers vendredi, l’OM est dauphin du PSG avec un point d’avance sur le Gym au terme de la 23e journée. Au sortir de la défaite contre Clermont, Christophe Galtier a rappelé qu’il ne souhaitait pas terminer vice-champion de France cette saison. « Je ne suis pas dans la course à la deuxième place. C’est un long parcours. L’équipe a certaines qualités mais également des points faibles importants pour aller titiller le sommet de la hiérarchie », a-t-il indiqué.