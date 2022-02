PSG Mercato : Prolongation, Mbappé fixe une seule exigence au Qatar

Publié par JEAN-LUC D le 07 février 2022 à 19:15

Kylian Mbappé dément avoir signé un accord avec le Real Madrid. Une prolongation avec le PSG n’est pas à exclure, mais à une condition.

L’importante mise au point de Mbappé sur son avenir

En début de semaine dernière, le média allemand Bild a annoncé que Kylian Mbappé s’était déjà mis d’accord avec le Real Madrid sur la base d’un contrat de six ans, soit jusqu’en juin 2028, avec un salaire de 50 millions d'euros par saison. El Chiringuito TV a confirmé l’information en assurant que l’attaquant du Paris Saint-Germain avait également contacté un membre de l’entourage de Karim Benzema pour l’aider à préparer son futur déménagement à Madrid. Après la large victoire de son équipe face au LOSC (1-5), dimanche soir, en clôture de la 23e journée de Ligue 1, le numéro 7 du PSG a tenu à mettre les choses au clair en ce qui concerne son avenir.

« Ma décision déjà actée ? Non, non, elle n'est pas prise. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses. Même si je suis libre de faire ce que je veux à l'heure actuelle, je ne vais pas aller parler avec l'adversaire ou faire ce genre de choses. Je suis concentré sur le fait de gagner contre le Real Madrid et d'essayer de faire la différence. Nous verrons ce qui se passera ensuite », a expliqué Kylian Mbappé au micro de Prime Video.

Alors que les médias étrangers l’annoncent régulièrement sur le départ, l’attaquant parisien préfère donc se concentrer sur le reste de la saison et les grandes rencontres à venir. Toutefois, il ne refuserait pas catégoriquement une prolongation dans la capitale.

PSG Mercato : Mbappé peut accepter un contrat court

Après le 9 mars et le 8e de finale retour de Ligue des Champions entre le PSG et le Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait finalement prendre une décision sur la suite de sa carrière, lui dont le contrat expire le 30 juin prochain. Ce lundi, le quotidien Le Parisien rapporte que si le Real Madrid se montre très confiant concernant l’arrivée de Mbappé, le Paris Saint-Germain n’a pas encore lâché l’affaire et pense pouvoir convaincre l’enfant de Bondy de parapher un nouveau bail.

Le journal régional avoue cependant que la direction parisienne est consciente que retenir le champion du monde 2018 sur le long terme sera difficile à négocier. La seule condition pour qu’il accepte de poursuivre l’aventure avec les Rouge et Bleu serait de lui proposer une prolongation de courte durée, soit jusqu’à l’été 2024 afin de rester en France et disputer la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Avec probablement la promesse d’un départ durant l'été 2023.