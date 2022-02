Clermont-ASSE : Pascal Dupraz annonce la couleur avant le derby !

Publié par Thomas le 08 février 2022 à 12:55

Après sa victoire contre Montpellier, l' ASSE à l'occasion d'enchaîner contre le voisin clermontois. Pascal Dupraz a averti ses joueurs pour l'occasion.

ASSE : Dupraz met en garde pour Clermont

En pleine crise sportive depuis le début de saison, l’AS Saint-Etienne semble remonter la pente depuis quelques semaines. Au bord du chaos en première partie de saison, les Verts respirent enfin après leur nette victoire contre le MHSC samedi. Mené à la pause, le club ligérien a inscrit un triplé retentissant dans les dix dernières minutes de la rencontre, enflammant un Geoffroy-Guichard déjà bouillant. Poussé par un recrutement ambitieux cet hiver, les supporters stéphanois peuvent de nouveau rêver du maintien à l’issue de la saison mais savent que chaque rencontre sera cruciale à commencer par le derby de ce week-end.

Si le match contre Montpellier a laissé entrevoir de belles choses côté ASSE, l’actuel lanterne rouge du championnat devra confirmer contre une formation clermontoise en pleine bourre. Victorieux du SRFC (5e) et de l’OGC Nice (3e) lors des deux dernières journées, les hommes de Pascal Gastien gardent un léger avantage dimanche contre des Verts en recherche d’automatisme.

Et justement, Pascal Dupraz a tenu à avertir ses joueurs cette semaine, leur indiquant son envie d’enfin enchaîner les bons résultats. " Je veux rappeler à tous les joueurs que la semaine prochaine il y a un match important à Clermont. Je veux tordre le cou à ces séquences où on fait un bon match à Angers (Ndlr, victoire 0-1) et derrière où on est ridicules à Bergerac (Ndlr, défaite 1-0 en 8ème de finale de la Coupe de France). Il va falloir battre les Clermontois. Leur opposer nos armes qui me semblent sérieuses et nombreuses. On peut prétendre à maintenir l’ASSE avec cet état d’esprit mais on n’a encore rien fait. "

Grande première pour Crivelli contre Clermont

Touché aux adducteurs depuis plusieurs semaines, l’attaquant français Enzo Crivelli, recruté en fin de mercato cet hiver, devrait connaître ses premières minutes à l’AS Saint-Etienne dimanche. Trop juste pour participer au duel contre Montpellier, l’ancien bordelais est pressenti pour débuter à la pointe de l’attaque face à Clermont. Dupraz pourra également compter sur le retour d’Harold Moukoudi en défense centrale, qui disputait jusqu’alors la CAN avec le Cameroun. De quoi entrevoir un onze solide ce week-end.