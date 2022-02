ASSE Mercato : Dupraz s'enflamme pour deux nouvelles recrues

Publié par Ange A. le 06 février 2022 à 00:30

Pascal Dupraz s’est livré sur la prestation de ses recrues titularisées samedi lors de la remontada de l’ ASSE contre Montpellier (3-1).

L’ ASSE signe une remontada contre Montpellier

Éliminée de la Coupe de France par Bergearc (D4), l’AS Saint-Étienne a enchaîné un deuxième succès de rang en championnat. Samedi, l’ ASSE a renversé le Montpellier Hérault à Geoffroy-Guichard (3-1). Le MHSC a ouvert le score grâce à Elye Wahi (11e). Les Verts ont fini par prendre le meilleur en fin de match grâce à des réalisations de Romain Hamouma (82e), Arnaud Nordin (90e) et Wahbi Khazri (90e+3). Avec ce succès, le club ligérien quitte sa dernière place du classement, propriété provisoire du FC Lorient. Après cette victoire, Pascal Dupraz a commenté les performances de deux recrues titularisées contre Montpellier. Éliaquim Mangala et Falaye Sacko vivaient leur baptême de feu au Chaudron.

Pascal Dupraz fier de Mangala et Sacko

Des premières fort appréciées par Pascal Dupraz. « Ce sont les recrues qui ont été pensées par quatre personne. Mangala, j’avais prévu de le sortir vite après la mi-temps déjà car il avait un jaune et parce que je veux procéder par étape avec lui. Mais comme on avait la maîtrise et avec sa science du placement, il n’avait pas à faire trop d’effort même s’il était carbo à sa sortie », s’est réjoui l’entraîneur stéphanois au sujet d’ Éliaquim Mangala. Le coach de l’AS Saint-Étienne a également salué la performance Falaye Sacko contre le MHSC. « Sacko c’est le Geronimo de l’ASSE avec sa crête d’Iroquois. Il a été intéressant. Je vais surtout retenir l’état d’esprit de l’ensemble du groupe ce soir », a lâché le tacticien. Lequel est déjà tourné vers la prochaine sortie sur la pelouse de Clermont. Une rencontre pour laquelle il pourra compter sur Harold Moukoudi et Yvan Neyou, attendus après la CAN 2021. La compétition s’achève ce dimanche avec une finale Sénégal – Égypte.