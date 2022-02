Bordeaux Mercato : Un expert de Ligue 1 intéressé par les Girondins

Publié par ALEXIS le 09 février 2022 à 18:55

Placé sur la short-list de Bordeaux pour succéder à Vladimir Petkovic, un ancien coach de l’ESTAC est intéressé par le poste d’entraîneur des Girondins.

Bordeaux : Plusieurs noms pour succéder à Petkovic

Libre de tout engagement depuis son licenciement de l’ES Troyes AC, le 30 décembre 2021, Laurent Batlles est à la recherche d’un nouveau club. Son nom est associé à Bordeaux. Le club est en quête d’un nouvel entraîneur après la mise à pied de Vladimir Petkovic, lundi, suite à la lourde défaite des Girondins (5-0) à Reims.

Cependant, le technicien de 46 ans n’est pas en tête de liste sur le calepin de Gérard Lopez. D’après les dernières rumeurs sur la succession de Vladimir Petkovic sur le banc de touche des FCGB, David Bettoni (ex-adjoint de Zinédine Zidane au Real Madrid), David Guion (ex-coach de Stade de Reims) et João Sacramento (ancien adjoint de Marcelo Bielsa, Jose Mourinho et Christophe Galtier) sont les favoris. Plusieurs autres coachs sont associés à Bordeaux, menacé de relégation en Ligue 2. Lucien Favre, Rudi Garcia, Rémi Garde, Claude Puel, Frédéric Hantz, Élie Baup ou encore Didier Tholot.

Batlles : « Je n'ai pas la prétention de refuser quoi que ce soit »

Néanmoins, Laurent Batlles s’est officiellement porté candidat pour éventuellement rebondir à Bordeaux. Il ne cite certes pas le club au scapulaire directement, mais avoue être intéressé par un challenge en Ligue 1. « Je n'ai pas la prétention de pouvoir aujourd'hui refuser quoi que ce soit », a-t-il déclaré dans des propos retranscrits par Girondins4ever.

« Je ne me pose pas trop la question des circonstances de la reprise d’un nouveau club, en cours de saison ou non. Il y a beaucoup de coachs qui n’ont pas de poste, et qui aimeraient en avoir un. En fonction de ce qui est proposé, du projet, de beaucoup de points, on prend des décisions », a expliqué l’ancien entraîneur de la réserve de l’ASSE. Rappelons que les Girondins sont 19e de la Ligue 1 avec seulement 20 points pris en 23 journées, à 2 points de l’AS Saint-Étienne, actuelle lanterne rouge du championnat.