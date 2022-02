OL Mercato : Peter Bosz évoque un super coup en attaque

Publié par ALEXIS le 10 février 2022 à 21:53

Peter Bosz a commenté les arrivées de Tanguy Ndombele et Romain Faivre à l’ OL, mais aussi le récent départ de Xherdan Shaqiri, en conférence de presse ce jeudi.

L’ OL a recruté Tanguy Ndombele et Romain Faivre en fin de mercato hivernal pour se renforcer, après le transfert de Bruno Guimarães à Newcastle United en Premier League. Les deux milieux de terrain ont même disputé leur premier match contre l’AS Monaco. Ils sont entrés en jeu juste après la pause, alors que l’Olympique Lyonnais était déjà mené (2-0). Le joueur prêté par Tottenham et celui transféré du Stade Brestois 15 M€ n’ont pas réussi à éviter la défaite à leur équipe. Avant un autre choc des Gones en Ligue 1 samedi (21h), contre l’OGC Nice (3e du championnat), Peter Bosz a livré ses impressions sur les deux recrues.

« Les mecs (Tanguy Ndombele et Romain Faivre) ont tout de suite joué 45 minutes avec nous après deux ou trois entraînements. C'est important de connaître ses coéquipiers et c'est une bonne chose qu'ils aient joué », a-t-il expliqué en conférence de presse d’avant-match, ce jeudi. « Avec une semaine en plus, ils connaissent mieux leurs coéquipiers. On a utilisé cette semaine pour essayer de mettre ça en place », s’est réjoui le coach de l’ OL avant le match décisif de Lyon contre les Aiglons.

Peter Bosz justifie le départ de Shaqiri

Peter Bosz a également réagi au transfert de Xherdan Shaqiri au Chicago Fire en Major League Soccer dans le championnat nord-américain. Selon le technicien néerlandais, ce dernier a le même profil que deux joueurs clés de son équipe. Dès lors, il n'a pas pu évoluer dans le registre de meneur de jeu. « Xherdan, à mon avis, ne peut pas jouer dans les grands espaces. Il peut jouer entre les lignes. Il ne pouvait jouer qu'en 10 dans notre équipe, mais on a tellement de joueurs avec Houssem Aouar, Lucas Paqueta et Romain Faivre (la recrue) », a justifié le coach, avant de marteler : « Shaqiri a des qualités énormes, mais nous n'étions pas aussi forts. »

Il faut dire que l’international suisse (100 sélections pour 26 buts marqués) ne comptait pas parmi les premiers choix de l’entraîneur du club rhodanien. Comme le témoignent ses apparitions (16 matches toutes compétitions confondues) sous le maillot de l' OL en cinq mois et demi. Notons que l'ailier droit de 30 ans a débarqué de Liverpool à Lyon le 23 août 2021 et est reparti officiellement le 9 février 2022.