OGC Nice : La consigne ferme de Christophe Galtier avant Lyon

Publié par Timothée Jean le 11 février 2022 à 21:53

Avant le choc OL-Nice, l’entraîneur Christophe Galtier a fait passer des consignes à ses joueurs. Un discours ferme et fédérateur.

OGC Nice : Christophe Galtier met la pression sur ses joueurs

C’est une très belle opération pour l’OGC Nice ! Ce jeudi soir, le club phocéen a largement battu l’ Olympique de Marseille. Malgré l’ouverture du score par l’ OM dès l’entame de la rencontre, les Aiglons ont trouvé les ressources nécessaires pour renverser les Olympiens (4-1). Avec cette victoire, les Niçois accèdent au dernier carré de la Coupe de France.

Si l'OGC Nice a réalisé une grande performance contre l'OM, les Aiglons devront désormais se concentrer sur le championnat. Ce samedi (21h), les hommes de Christophe Galtier affrontent l’Olympique Lyonnais dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Avant ce choc, l’entraîneur a envoyé un premier avertissement à ses joueurs. « Mes joueurs seront très attendus. À eux de savoir quelle histoire ils veulent donner à ce match-là, sans parler de résultat », a-t-il déclaré en conférence de presse. L'occasion de mettre ses éléments face à leurs responsabilités.

Galtier n’acceptera aucun manque de concentration

L'entraîneur niçois s’attend à une rencontre compliquée contre les Gones. Il est conscient du calendrier chargé de son équipe qui disputera son troisième match face en moins de dix jours. Mais pour Christophe Galtier, il est hors de question de se réfugier derrière ces excuses. Car « les joueurs sont préparés pour cela ».

Le coach niçois n'acceptera pas donc aucune baisse de concentration de la part de ses joueurs. « On a eu Clermont (0-1), qui a fait plus de 6 kilomètres de plus que nous. Trois jours après, on a fait 10 kilomètres de plus que Marseille. Est-ce que c'est une question de physique ? Je ne crois pas. Je pense que l'aspect mental est très important . Il ne doit y avoir aucune raison pour se réfugier sur l'aspect physique », a prévenu le technicien du Gym, déterminé à obtenir un bon résultat à Lyon.