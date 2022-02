OL : Des bonnes nouvelles pour Peter Bosz avant Nice !

Publié par Ange A. le 11 février 2022 à 03:53

Après son revers à Monaco, l’ OL joue gros ce samedi contre l’OGC Nice. Peter Bosz devrait enregistrer d’importants retours.

Des renforts attendus à l’ OL contre Nice

L’Olympique Lyonnais est retombé dans ses travers samedi contre l’AS Monaco. Après sa défaite à Louis II, l’ OL souhaite renouer avec la victoire. Un objectif clairement affiché par Jean-Michel Aulas, le président lyonnais. Ce samedi, Lyon jouera encore gros avec la réception de l’OGC Nice, actuel 3e au classement. Les Aiglons restent sur un large succès (4-1) contre l’Olympique de Marseille en quarts de finale de la Coupe de France. Avant cette rencontre, Peter Bosz a donné des nouvelles de son groupe. L’entraîneur lyonnais espère compter sur des renforts contre le club azuréen. « Depuis le début de semaine, Jason Denayer et Tino Kadewere sont rentrés dans le groupe. Houssem Aouar et Damien Da Silva se sont entraînés pour la première fois avec nous aujourd’hui », a indiqué le Néerlandais jeudi.

Un grand retour en attaque contre le Gym ?

Alors que ce beau monde est espéré contre l’OGC Nice, Peter Bosz a enregistré le retour d’un attaquant en marge de cette affiche. Karl Toko Ekambi est de retour à Lyon après sa belle CAN 2021 avec les Lions indomptables. Le Camerounais a terminé la compétition avec 5 buts, décrochant le soulier d’argent du tournoi. Les Gones retrouvent donc leur meilleur buteur de la saison à la veille de ce choc contre le Gym. L’attaquant de 29 ans en était à 11 réalisations et 4 passes décisives avant de s’envoler pour la CAN. Reste maintenant à savoir si son retour permettra à l’Olympique Lyonnais de reprendre sa marche en avant. L’ OL ne pointe qu’à la 8e place de Ligue 1 après 23 journées.