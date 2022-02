RC Lens Mercato : Un premier renfort promis au RCL cet été !

Publié par Ange A. le 12 février 2022 à 04:25

Alors que Seko Fofana sera de nouveau courtisé de toutes parts, le RC Lens aurait déjà assuré ses arrières pour le prochain mercato.

Une pépite polonaise annoncée au RC Lens

Le Racing Club de Lens n’y arrive plus en championnat. Après des débuts prometteurs, le RC Lens a fini par rentrer dans les rangs. Avec leur 9e place en Ligue 1, les hommes de Franck Haise semblent déjà décrochés dans la course à l’Europe. Comme la saison dernière, les Sang et Or pourraient donc de nouveau rater une place européenne. De son côté, la direction du club artésien semble se tourner vers la saison prochaine. C’est ainsi qu’elle aurait déjà bouclée la signature d’un crack polonais. Foot Mercato assure en effet que Lens a finalisé le transfert de Lukasz Poreba en vue du mercato estival. Le nom du milieu de terrain circulait au RCL cet hiver.

Lukasz Poreba pour succéder à Seko Fofana à Lens ?

En fin de contrat au Zaglebie Lubin, Lukasz Poreba est libre de s’engager avec le club de son choix depuis le 1er janvier. Également courtisé par des clubs italiens et polonais, le milieu âgé de 21 ans a décidé de rejoindre le Racing Club de Lens. Un contrat de 5 ans avec le RC Lens est évoqué par le média en ligne. L’international U21 polonais compte 22 matchs cette saison pour un but et trois passes décisives. Cette signature permet au club artésien de préparer un gros départ l’été prochain.

Promu capitaine des Sang et or, Seko Fofana suscite l’intérêt de clubs en Ligue 1 et même à l’étranger. L’Olympique de Marseille est notamment un prétendant de longue date de l’international ivoirien. Lequel avait vu sa direction lui fermer la porte cet hiver. Les dirigeants lensois devraient se montrer moins fermes lors du mercato estival. Selon Transfermarkt, un chèque de 18 millions d’euros permettrait de boucler le transfert de Fofana. Celui-ci avait rejoint Lens contre 8,5 millions en 2020.