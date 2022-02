Bordeaux Mercato : Un ancien de Marseille arrive au FCGB

Publié par Ange A. le 12 février 2022 à 06:05

Présenté comme le futur entraîneur des Girondins de Bordeaux, David Guion devrait débarquer au FCGB avec un fidèle de Rudi Garcia.

David Guion successeur de Petkovic à Bordeaux

Vladimir Petkovic n’a pas répondu aux attentes placées en lui chez les Girondins de Bordeaux. Nommé à la place de Jean-Louis Gasset, le technicien suisse affiche un bilan famélique sur le banc du FCGB. En 25 rencontres dirigées, l’ancien sélectionneur de la Nati n’a signé que 5 victoires contre 8 nuls et 12 défaites. Les Girondins restent d’ailleurs sur un lourd revers contre le Stade de Reims (5-0). Une défaite qui s’est avérée fatale pour l’entraîneur de 58 ans. Celui-ci a été mis à pied après cette énième humiliation. Sauf rebondissement, David Guion sera le prochain entraîneur bordelais. Un nouvel indice vient de tomber concernant son futur staff en Gironde.

David Guion avec un fidèle de Rudi Garcia au FCGB

D’après Clément Carpentier, tout est bouclé pour la signature de David Guion. Un contrat d’un an et demi, soit jusqu’en juin 2023, est notamment évoqué pour le technicien de 54 ans. Le journaliste de 20 Minutes assure le successeur de Vladimir Petkovic désire travailler avec Frédéric Bompard comme adjoint. Celui-ci est un fidèle lieutenant de Rudi Garcia. Il a notamment été l’adjoint de l’ancien coach lyonnais lorsque celui-ci officiait à Dijon (2004-2008), au LOSC (2008-2013), à la Roma (2013-20116) et à Marseille (2016-2019). Comme David Guion, il est actuellement libre de tout contrat depuis son départ de l’En-Avant Guingamp en juin 2021. Il a assuré l’intérim sur le banc de l’EA de février 2021 jusqu’à son départ l’été dernier.

En attendant l’officialisation de David Guion, Jaroslav Plasil et André Monteiro, qui dirigent l’entraînement depuis mardi, seront sur le banc dimanche à Lens. Les Girondins sont 19es de Ligue 1 et condamnés à se battre pour le maintien cette saison. Un objectif que l’ancien entraîneur de Reims devra atteindre dans les prochains mois.