LOSC : Sale temps pour Grbic après le PSG et avant Montpellier

Auteur d’un match raté contre le PSG, dimanche dernier, Ivo Grbic vit un sale temps au LOSC. Il n’est pas certain d’être titulaire à Montpellier, ce samedi.

LOSC : Gourvennec tente de couvrir Grbic après ses bourdes contre le PSG

Ivo Grbic (1,95 m) est le groupe convoqué par le coach du LOSC, Jocelyn Gourvennec, pour affronter le Montpellier HSC, au stade de la Mosson, ce samedi (17h). Il n'est cependant pas certain d’être aligné d’entrée de jeu, après ses boulettes contre le Paris Saint-Germain, dimanche dernier. Il avait été directement coupable de trois grosses fautes qui avaient couté une lourde défaite à Lille OSC (5-1). L’entraîneur du club champion de France a regretté d’abord les erreurs individuelles du gardien de but prêté par l’Atlético Madrid.

« Je l'ai senti affecté. Le poste de gardien est très exposé. Quand on fait une erreur directe... Là, trois. Ça se voit beaucoup plus », a-t-il noté en conférence de presse, avant de protéger le portier de 26 ans. « J’ai beaucoup parlé avec Ivo. Le président (Olivier Létang) et l'entraîneur des gardiens aussi (Christophe Revel). Quand un joueur fait des erreurs, il faut d'abord parler. Comprendre et savoir ce qui se passe. C'est un moment comme ça qui n'est pas facile à gérer. Il ne s'agit pas de le cibler en particulier », a réagi Jocelyn Gourvennec.

Ivo Grbic incertain contre le Montpellier HSC

Avec ses grosses bourdes lors de la 23e journée, le Croate sera-t-il titulaire à Montpellier ? Pas certain, à entendre le coach du LOSC. « Il faut voir comment il récupère et s'il sera à 100 % psychologiquement. Pour moi et Christophe Revel, il est important qu'il y ait de la stabilité à Montpellier. Je vais m'appuyer encore plus que d'habitude sur des joueurs qui ont de la fraîcheur mentale », a-t-il lâché, tout en indiquant : « Ivo Grbic s'est remis dans le travail ». Notons que Leo Jardim est dans le groupe.