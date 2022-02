LOSC : Le plan de Gourvennec pour se remettre de la claque du PSG

Publié par ALEXIS le 11 février 2022 à 01:23

Avant d’affronter le Montpellier HSC, samedi, Jocelyn Gourvennec, le coach du LOSC a secoué ses joueurs, afin de les réveiller après la claque du PSG (5-1).

LOSC : Gourvennec remobilise son équipe avant Montpellier

Le LOSC reste sur une lourde défaite contre le PSG au Stade Pierre Mauraoy (5-1). Après ce revers, l’équipe de Jocelyn Gourvennec se déplace sur le terrain du Montpellier HSC (7e), lors de la 24e journée de Ligue 1, samedi (17h). L’entraineur de Lille OSC (11e) a tenté de remobiliser ses joueurs, afin d’oublier la défaite cauchemardesque de dimanche dernier.

« Il faut digérer et évacuer cette défaite qu’on a tous mal vécue. On doit limiter les erreurs que l’on peut faire. Concernant Ivo Grbic (le gardien de but auteur de trois fautes directes), j’ai parlé beaucoup avec toute cette semaine. […] On doit avoir de la stabilité en ne pensant qu’au Montpellier HSC.

L’idée, c’est de rebondir, de se relever dans ces moments. C’est de retourner au combat, il faut garder notre énergie. Il faut qu’on redevienne beaucoup plus dure à jouer », a recommandé le coach du LOSC, en conférence de presse. « On est resté invaincu sur presque trois mois, on doit le revenir. […] On a montré qu’on était capable de faire nettement mieux. À nous de monter d’un cran et de monter en exigence sur ce match-là », a insisté Jocelyn Gourvennec.

Trois joueurs de Lille OSC incertains

Lors du déplacement au stade de la Mosson, les Dogues ont trois joueurs incertains Isaac Lihadji (ailier droit), Renato Sanches (milieu de terrain) et Jérémy Pied (arrière droit). Selon le patron du staff technique des Lillois, ils ont juste des gênes pas très importantes, mais s’ils ne sont pas à 100%, ils ne seront pas dans le groupe. Pour rappel, les Dogues affronteront le FC Metz (25e journée du championnat), le 18 février, puis Chelsea FC en Ligue des Champions (en 8e de finale), quatre jours plus tard à Londres en Angleterre.