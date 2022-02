RC Lens Mercato : Fofana, une tendance se dégage pour l'été

Publié par Ange A. le 12 février 2022 à 10:43

Coordinateur sportif du RC Lens, Florent Ghisolfi s’est confié sur le prochain mercato des Sang et Or. Il n’exclut pas de gros départs.

RC Lens : Florent Ghisolfi annonce la couleur pour Fofana

La direction du RC Lens semble déjà tourné vers le prochain mercato d’été. Ces dernières heures, le transfert de Lukasz Poreba à Lens a été évoqué par Foot Mercato. Le milieu polonais sera libre de tout contrat au terme de la saison. Son arrivée devrait compenser le départ de Seko Fofana. Le milieu de terrain ivoirien est l’un des joueurs les plus courtisés de l’effectif des Sang et or. Le capitaine du RC Lens est notamment sur les tablettes de l’Olympique de Marseille. Du côté de la direction lensoise, on ne craint pas un gros départ cet été. Une tendance confirmée par Florent Ghisolfi dans un entretien à La Voix du Nord.

Un joli chèque en vue grâce à Seko Fofana ?

Comme avec Loïc Badé parti au Stade Rennais l’été dernier contre 20 millions d’euros, le RCL entend toucher le jackpot avec Seko Fofana. Arrivé en provenance de l’Udinese contre 8,5 millions d’euros en 2020, le milieu de terrain est la recrue la plus chère de l’histoire du club. Sa vente devrait également rapporter un joli chèque au Racing Club de Lens. Sa valeur marchande est estimée à 18 millions d’euros sur Transfermarkt.

« On a eu une grosse vente avec Loïc Badé et on en a profité pour augmenter l’effectif en nombre et en qualité : Danso, Wooh, Frankowski. Il ne faut pas avoir peur de perdre des joueurs importants, mais il faut en profiter pour densifier l’équipe et peut-être aussi avoir des profils différents. C’est une opportunité d’oxygéner le groupe avec de nouveaux joueurs, pas pléthore, mais un renouvellement, chaque été et un petit peu l’hiver », a expliqué le coordinateur sportif du club artésien.