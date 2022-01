RC Lens Mercato : Nouvelle décision du RCL sur Seko Fofana

Publié par ALEXIS le 26 janvier 2022 à 20:05

Convoité par Newcastle et l’ OM et recommandé au PSG, Seko Fofana ne quittera pas le RC Lens cet hiver, sauf en cas d'offre irrésistible.

Le RC Lens ne souhaite pas vendre Seko Fofana cet hiver

Newcastle United et ses nouveaux dirigeants milliardaires ont tenté de recruter Seko Fofana cet hiver, en proposant 36 millions d'euros, mais sans succès. À cinq jours de la fermeture du mercato hivernal, le club de Premier League se heurte à l’intransigeance de la direction du RCL. Avant le club anglais, l’ OM a essayé d'attirer le capitaine des Song et Or pour se renforcer, mais n’y est pas parvenu. Ces derniers jours, c’est le PSG qui sonde le terrain pour la faisabilité du transfert du milieu défensif de 26 ans. Face à l’intérêt de plusieurs clubs pour ce dernier, le RC Lens a pris une décision officielle le concernant.

Par la voix d’Arnaud Pouille, le board a scellé l'avenir de Seko Fofana, après avoir confirmé les nombreux intérêts et même une offre concrète. « Pour l’instant, oui, il y a eu des approches, des intérêts et concrètement une offre écrite », a-t-il indiqué dans La Voix du Nord, avant de déclarer : « Mais nous, on ne souhaite pas vendre Seko Fofana là, ni qui que ce soit. »

Le RCL attend une offre colossale pour l'Ivoirien

Toutefois, le président Joseph Oughourlian reste attentif aux propositions qui se rapprochaient de l’indemnité espérée pour l’international ivoirien (4 sélections), soit environ 50 millions d'euros. « Demain, si un club costaud tape à la porte, que Seko nous dit que c’est un projet auquel il adhère, peut-être que le 31 janvier, il n’est plus là. […] De tout ce que je vois, il est plus proche d’être là longtemps qu’autre chose, mais ça peut arriver », laissé entendre le directeur général du RC Lens. Seko Fofana a été recruté à 10 M€ bonus compris et sa valeur marchande est estimée à 18 M€ selon le site spécialisé Transfermarkt.

Aucune proposition concrète pour Ignatius Ganago

Outre le très courtisé capitaine du Racing Club de Lens, Ignatius Ganago a attiré l’attention de quelques clubs, dont Newcastle. En Ligue 1, l’ASSE et le FC Lorient (relégable après 22 journées de Ligue 1) voulaient l’attaquant de 23 ans sous la forme d’un prêt. Le coordinateur sportif du RC Lens a indiqué qu’il n’y a aucune offre officielle pour l’ancien avant-centre de l’OGC Nice sauf des intérêts : « Il n’y a rien du tout. »

International camerounais (7 sélections), Ignatius Ganago prend part en ce moment à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) dans son pays natal. La sélection du Cameroun est qualifiée pour les quarts de finale, mais le N°9 de l'équipe de Franck Haise n'a disputé que le match remporté contre l'Éthiopie (4-1).