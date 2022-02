OL : La vérité sur l'absence de Boateng contre l'OGC Nice

Publié par Ange A. le 13 février 2022 à 04:30

L’ OL a renoué avec le succès samedi contre l’OGC Nice. Une victoire que Lyon a acquise sans Jérôme Boateng, pas convoqué par Peter Bosz.

L’ OL triomphe de l’OGC Nice sans Boateng

L’Olympique Lyonnais a retrouvé le chemin du succès. Une semaine après sa défaite contre l’AS Monaco (2-0), l’ OL s’est repris en dominant l’OGC Nice sur le même score. Moussa Dembélé a ouvert le score sur penalty dès la 8e minute. De retour dans le groupe après la CAN 2021 au Cameroun, Karl Toko Ekambi a inscrit le but du break (52e). Lyon est allé chercher cette victoire sans Jérôme Boateng, absent du groupe. En l’absence de l’Allemand, c’est Thiago Mendes qui a été repositionné dans l’axe de la défense aux côtés de Castello Lukeba. Après la rencontre, Peter Bosz a rétabli la vérité concernant la non-convocation du champion du monde allemand.

La véritable raison de l’absence de Boateng

Plusieurs rumeurs ont circulé concernant l’absence de Jérôme Boateng contre l’OGC Nice. Alors qu’aucune blessure n’a été signalée, certains indiquaient qu’il s’agissait davantage d’une mise à l’écart de l’ancien Bavarois. Lequel aurait payé de son « excès de nervosité » et du fait « qu’il se prendrait la tête avec tout le monde ». Une attitude qui irriterait plus d’un en interne. Des spéculations bottées en touche par Peter Bosz. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a jugé que son défenseur n’était pas prêt pour ce match. « J’ai lu beaucoup de choses fausses dans les journaux. Pour moi, il était pas prêt aujourd’hui et c’est tout », a confié le coach de l’ OL en conférence de presse.

Grâce à ce succès, les Gones se relancent dans la course à l’Europe. Ils pointent provisoirement à la 6e place et n’accusent plus que cinq points de retard sur leur victime du soir. Peter Bosz et ses hommes vont tenter de poursuivre leur marche en avant à Lens lors de la prochaine journée.